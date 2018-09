Hoàng tử George và em gái đáng yêu bên bố mẹ ở Canada

Bà mẹ hai con bế con gái ngồi hẳn xuống để trò chuyện và trấn an George khi cậu bé có chút rụt rè, bất an. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời Charlotte ra nước ngoài cùng cả nhà, trong khi hoàng tử bé từng đến Australia và New Zealand năm 2014 khi mới 9 tháng tuổi.