Hoàn cảnh bất ngờ của nghi can xinh đẹp giết góa phụ

Cô gái được đánh giá có nhan sắc, gia đình yên ấm, hai con kháu khỉnh, bản thân việc kinh doanh của cô cũng khá suôn sẻ.

Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, điều tra mở rộng các nghi can sát hại bà Nguyễn Thị Hương (trú phường Quỳnh Thiện). Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức họp báo công bố nhưng người thân của nạn nhân đã biết nghi can này, là một cô gái tên Huệ (25 tuổi, có quan hệ họ hàng với gia đình, trú tại phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai). Nguồn tin trên cũng được một cán bộ công an tỉnh Nghệ An xác nhận.

Huệ lập nghiệp bằng nghề trang điểm cô dâu, có lúc chụp cả ảnh, bao trọn gói. 5 năm trước, cô xây dựng gia đình với một thanh niên có công ăn việc làm ổn định tại xí nghiệp hóa chất Hoàng Mai. Hằng ngày, Huệ trang điểm cô dâu, cách nơi chồng làm việc khoảng 500 mét. Hai đứa con (một trai, một gái) ra đời trong niềm hạnh phúc đó.

Nghi phạm là một phụ nữ xinh đẹp.

Ngoài việc trang điểm cô dâu, Huệ còn buôn bán hàng vặt chăn, ga, gối đệm... cũng kiếm được tiền, cải thiện thu nhập đáng kể. Vì thế, ít ai ngờ, Huệ là chủ mưu vụ án này.

Bước đầu, người thân của nạn nhân cho biết, trong vụ án giết bà Hương, Huệ là chủ mưu nhưng còn hai đồng phạm khác. Cơ quan CSĐT chưa công bố danh tính.

Ngày 11/1, sau khi kết thúc thực nghiệm tại hiện trường, hàng trăm người dân bất ngờ khi biết người phụ nữ xinh đẹp, có công ăn việc làm, kiếm ra tiền lại có hành động như vậy. Nhiều người dân khối Tân Hương (nơi nghi can sinh sống) nhận định, cơn lốc đề, đóm, hụi hè ở đây đã khiến hàng chục gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và Huệ là một trong số các nạn nhân đó.

Khi phát hiện thi thể bà Hương thì chiếc két sắt vẫn chưa bị phá và số tài sản trong nhà bị mất bao nhiêu cũng chưa được rõ nên để xác định nghi can giết người vì động cơ, mục đích gì đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Hàng trăm người dân theo dõi thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, lúc 14h ngày 5/1, tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, người dân đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hương chết tại nhà riêng với nhiều vết tích và tài sản bị đảo lộn. Tại hiện trường, thi thể bà Hương nằm trên nền nhà, cạnh đó là chiếc xà beng và con dao cán dài mà hung thủ để lại. Có dấu hiệu cho thấy bà Hương xô xát, chống cự trước khi bị vật nặng đập vào đầu.

Trước khi bà Hương bị giết, bà Bưởi (em ruột bà Hương) đã thu gom phường, hụi với một số tiền lớn gửi tại két sắt nhà bà Hương. Nhà bà Hương từng 4 lần bị đột nhập trộm tài sản.

Theo Công An TP HCM