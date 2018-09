Hóa giải các sao hung của năm 2016

Đông Bắc là khu vực đặc biệt nguy hiểm, cần được giữ yên tĩnh tối đa, nên hạn chế sử dụng quạt máy ở đây, có thể dùng điều hòa thay thế.

Trong năm 2016, Ngũ Hoàng (#5) ở cung Đông Bắc, Nhị Hắc (#2) ở Trung cung (giữa nhà), Tam Bích (#3) ở cung Tây Bắc và Thất Xích (#7) ở cung Bắc là những sao xấu cần được hóa giải.

Sơ đồ tóm tắt cách bài trí đồ phong thủy để hóa giải các sao xấu trong năm 2016:

1. Cung Đông Bắc - Ngũ Hoàng #5 (sao tai họa)

Ngũ hoàng là ngôi sao nguy hiểm và hung dữ nhất trong số 9 sao của hệ Phi tinh. Ngôi sao này có thể mang tới đủ kiểu bất hạnh như ốm đau, mất mát, thảm họa, tai nạn và trở ngại trên con đường đi tới thành công. Trong năm 2016, Ngũ Hoàng bay vào cung Đông Bắc, ảnh hưởng xấu tới vận may của thứ nam (con trai út) trong gia đình và người tuổi Sửu/tuổi Dần. Người sống trong ngôi nhà có cửa chính nằm ở cung Đông Bắc cũng chịu nhiều ảnh hưởng xấu từ ngôi sao bất hạnh này. Hành Thổ của cung Đông Bắc sẽ củng cố hành Thổ của Ngũ Hoàng, khiến nó trở nên nguy hiểm hơn.

Trong năm 2016, cần đặc biệt chú ý khoảng thời gian từ 4/2 đến 5/3 và từ 7/11 đến 6/12, khi sao Ngũ Hoàng của tháng cũng bay vào cung Đông Bắc, khiến sự hung bạo của ngôi sao này tăng gấp đôi. Đây là khoảng thời gian đặc biệt nguy hiểm cho người tuổi Sửu, tuổi Dần. Nếu nhà bạn có hướng Đông Bắc hoặc cửa chính ngôi nhà nằm ở cung Đông Bắc thì càng phải thận trọng. Phòng ngủ ở cung Đông Bắc có thể khiến người cao tuổi bị bệnh trầm trọng như đau tim, đột quỵ...

Hóa giải Ngũ hoàng

Trong năm 2016, Đông Bắc là khu vực đặc biệt nguy hiểm, chịu tác động kép của sao Ngũ Hoàng và Tuế phá, cần được giữ yên tĩnh tối đa trong năm nay. Nên hạn chế sử dụng quạt máy ở khu vực này, có điều kiện thì dùng điều hòa thay thế.

Nếu khu vực Đông Bắc được bố trí nhiều đèn và không thể không dùng chúng thì nên thay thế ánh sáng ấm của bóng đèn màu vàng bằng ánh sáng trắng lạnh hơn.

Việc sử dụng các vật phẩm phong thủy để hóa giải năng lượng xấu là cần thiết, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa khu vực này.

Sau đây là một số nguyên tắc chung:

- Khu vực Đông Bắc năm nay rất xấu, tránh dành nhiều thời gian ở đây. Nếu phòng ngủ ở khu vực này thì nên đổi sang chỗ khác, nếu không thể được thì tránh kê giường ở góc Đông Bắc của phòng.

- Loại bỏ tất cả những gì thuộc hành Hỏa (đèn sáng, đồ vật màu đỏ, da cam, tím…), những thứ đồ gây chuyển động hay tiếng ồn như quạt máy, radio, tivi khỏi khu vực này.

- Không tụ tập hoặc gây tiếng ồn ở đây.

- Tuyệt đối không tu sửa, đào bới ở khu vực Đông Bắc trong năm nay.

- Đặt tháp ngũ hành, chuông ngũ hành, chuông gió 6 ống hoặc đồ kim loại ở cung Đông Bắc. Kim làm suy yếu năng lượng Thổ của sao Ngũ Hoàng.

Tháp Ngũ hành giúp hóa giải hữu hiệu sao số 5.

2. Trung cung - Nhị Hắc #2 (sao bệnh tật)

Nhị Hắc là ngôi sao hung hãn, mang lại bệnh tật, trong những trường hợp rất nặng có thể gây tử vong. Trong năm 2016, Nhị Hắc bay vào Trung cung, ảnh hưởng xấu tới người có phòng ngủ ở đây hoặc thường xuyên sử dụng khu vực này. Nhị Hắc sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ ngôi nhà, mang lại rủi ro cho tất cả các thành viên của gia đình cũng như tất cả 12 con giáp.

Cần đặc biệt cẩn thận vào khoảng thời gian từ 8/8 đến 7/9, khi ngôi sao Ngũ Hoàng bay vào Trung cung, khiến cho năng lượng bệnh tật càng mạnh hơn.

Cần chú ý:

- Trung cung năm nay xấu, tránh dành nhiều thời gian ở đây. Nếu phòng ngủ ở khu vực này thì nên đổi sang chỗ khác, nếu không thể được thì tránh kê giường ở giữa phòng.

- Phụ nữ có thai, người già, người ốm cần đặc biệt tránh dùng phòng ngủ ở cung này.

- Không đặt vật có năng lượng Thổ hoặc Hoả ở khu vực này.

- Không bật nhạc, tivi hoặc bật đèn nhiều.

- Để hóa giải, cần đặt các loại hồ lô kim loại và hồ lô tự nhiên, chuông gió 6 ống hoặc nhiều đồ kim loại ở giữa nhà hoặc giữa phòng. Kim làm suy yếu năng lượng Thổ của sao Nhị Hắc.

Hồ lô giúp hóa giải sao số 2.

3. Cung Tây Bắc - Tam Bích #3 (sao cãi cọ)

Tam Bích gây rắc rối liên quan tới cãi cọ, hiểu nhầm, xung đột và kiện tụng sẽ bay vào cung Tây Bắc trong năm 2016, ảnh hưởng tới người cha của gia đình hay lãnh đạo nam của công ty, người sinh tuổi Tuất/tuổi Hợi và những người sống trong ngôi nhà có phòng ngủ hay cửa chính rơi vào cung Tây Bắc.

Tam Bích có thể tấn công hết sức bất ngờ, khiến bạn đặc biệt lo lắng, bất an. Năng lượng tiêu cực khiến người trong gia đình dễ dàng nổi cáu, cãi lộn vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt, vô nghĩa. Đôi khi ngôi sao này có thể khiến gia đình rạn nứt trầm trọng hoặc tan vỡ.

Ngôi sao số 3 cũng có thể đẩy người trong gia đình tới mâu thuẫn với hàng xóm hay bạn kinh doanh. Họ cũng có thể vướng vào những kiện tụng, tranh chấp pháp lý vì những chuyện lẽ ra có thể giải quyết bên ngoài tòa án.

Do ảnh hưởng của sao #3, cả hai bên có thể trở nên ương bướng, tiếp tục đào sâu hố ngăn giữa mình và đối phương. Người sống trong phòng ngủ rơi vào cung này cần đặc biệt cẩn thận với các loại bất đồng, những hiểu lầm nho nhỏ có thể dẫn tới những vấn đề pháp lý trầm trọng. Rất may trong năm nay, Tam Bích sẽ phần nào bị suy yếu do hành Kim của cung Tây Bắc làm suy yếu hành Mộc của ngôi sao này.

Cách khắc phục

- Giữ cho khu vực giữa nhà thật yên tĩnh. Tránh tập trung đông người, không bật to đài hoặc tivi ở khu vực này.

- Loại bỏ mọi đồ vật tạo ra chuyển động như quạt máy, đồng hồ quả lắc, chuông gió... khỏi khu vực Tây Bắc.

- Tam Bích thuộc hành Mộc, vì vậy cần hạn chế các yếu tố Mộc và Thủy ở khu vực Tây Bắc trong năm nay.

· Dùng Hỏa để làm suy yếu Mộc: trải thảm màu đỏ, đặt đồ vật hay treo tranh ảnh màu đỏ tại khu vực Tây Bắc của ngôi nhà hay căn phòng; cũng có thể bật đèn sáng liên tục tại khu vực này (dùng ánh sáng vàng, đỏ).

- Các đồ vật phong thủy giúp hóa giải ngôi sao Tam Bích: Bánh xe lửa, Quả cầu lửa, Quả cầu pha lê màu đỏ…

Quả cầu pha lê màu đỏ giúp hóa giải sao số 3.

4. Cung Bắc - Thất Xích #7 (sao bạo lực)

Thất Xích bay vào cung Bắc của ngôi nhà trong năm 2016. Đây là ngôi sao nguy hiểm, mang theo nguy cơ trộm cướp, thù hằn, ẩu đả, phản kháng. Người sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của sao này dễ bị lừa đảo, thường dẫn đến mất mát về tài chính. Trường hợp xấu, ngôi sao này có thể gây thương tích.

Thất Xích thuộc hành Kim và có màu đỏ, giống như máu, vì vậy sao số 7 tượng trưng cho bạo lực và trộm cướp có vũ khí. Khi bay vào cung Bắc thuộc hành Thủy, Thất Xích sẽ bị suy yếu phần nào trong năm nay. Trung Nam (con trai giữa) trong gia đình và những người sinh tuổi Tý hoặc người có phòng ngủ hoặc cửa chính rơi vào cung Bắc sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ngôi sao Thất Xích.

Những điều cần chú ý:

- Hết sức thận trọng nếu cửa chính hay phòng ngủ của bạn rơi vào cung Bắc. Tránh đập cửa mạnh hoặc gây ồn trong phòng.

- Loại bỏ các yếu tố Kim (như chuông gió kim loại) và Thổ (pha lê) khỏi khu vực này.

- Dùng hành Thủy để làm suy kiệt năng lượng Kim của sao Thất Xích: bố trí các vật dụng màu đen, màu ghi; đặt nước tĩnh lặng…

- Đặt tượng tê giác và voi cuốn vòi lên ở cung Bắc.

Voi và Tê giác giúp hóa giải sao số 7.

Hùng Sơn