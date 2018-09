Hiện trường vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Lào Cai

Ngay trong ngày, lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai họp bàn với cán bộ cơ sở để xác định nghi can và các biện pháp vây bắt. Theo cơ quan điều tra, hung thủ ở gần nhà nạn nhân, sau khi gây án đã bỏ trốn, cơ quan công an điều 100 cán bộ, chiến sĩ truy lùng nhưng chưa có kết quả.