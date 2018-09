Harry tặng Meghan món quà lãng mạn trước khi lộ chuyện hẹn hò

Hoàng tử Harry được cho là đã mua một bức tranh lãng mạn để tặng Meghan khi cặp đôi hẹn hò được vài tháng.

Meghan và Harry lần đầu xuất hiện công khai ở Invictus Games hồi tháng 9/2017. Ảnh: Rex.

Theo Sunday Express, một người sưu tập tranh đã nhìn thấy Hoàng tử Harry tự chọn một bức tranh ở phòng tranh Walton Fine, London, hồi tháng 10/2016.

"Harry là một trong những người thường xuyên ghé đến khu vực này. Anh thường vào các cửa hàng và trung tâm triển lãm với một vệ sĩ. Hôm đó, Hoàng tử vào phòng tranh một lúc, có vẻ thích thú với một vài tác phẩm, sau đó quyết định lựa chọn mua bức tranh "Everybody Needs Somebody to Love" của họa sĩ Van Donna. Anh ấy nói đang tìm một bức nào đó cho "một người đặc biệt'", người này nói với People.

Tuy Hoàng tử Anh không nhắc đến tên Meghan, nhưng những người ở phòng tranh tin rằng tác phẩm trên là món quà đặc biệt và lãng mạn mà Harry muốn dành cho bạn gái hơn 3 tuổi, bởi chỉ vài ngày sau khi mua tranh, đồng loạt các tờ báo đưa tin cả hai đi chơi cùng nhau.

"Thời điểm đó, không ai biết về Meghan Markle. Nhưng nếu món quà đó đúng là dành cho cô ấy, thì đây đúng là một hành động lãng mạn của hoàng tử", người này nói thêm.

Tác phẩm của Vanna khắc họa hình ảnh một đôi tình nhân nắm tay nhau bước đi bằng màu đen và trắng, với dòng chữ "Everybody Needs Somebody to Love" (tạm dịch: Tất cả mọi người đều cần ai đó để yêu thương"). Tác phẩm là tranh gấp, gồm hai phần gắn với nhau.

Bức tranh lãng mạn được cho là món quà Harry dành tặng Meghan khi đang hẹn hò. Ảnh: Express.

Meghan Markle, người thủ vai Rachel Zane trong bộ phim truyền hình ăn khách của Mỹ "Suits" trước khi kết hôn với chàng hoàng tử 33 tuổi, được một người bạn chung giới thiệu với Harry vào tháng 7/2016.

Cặp đôi, hiện là Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex, lần đầu tiên xuất hiện công khai tại Invictus Games vào tháng 9/2017 ở Toronto, Canada, nơi Meghan sống trong thời gian quay "Suits".

Hai tháng sau, cặp đôi tuyên bố đã chính thức đính hôn và đám cưới cổ tích của họ diễn ra ở lâu đài Windsor hồi tháng 5 vừa qua.