Harry phá quy tắc khi chụp ảnh vợ với 'phiên bản nhí'

Thấy cô bé Australia giống vợ ngày bé, Hoàng tử gọi Meghan lại và chụp ảnh cho hai người, điều các thành viên hoàng gia hiếm khi làm.

Harry phá vỡ quy tắc hoàng gia khi chụp ảnh vợ với 'phiên bản nhí'

Hôm 16/10, vợ chồng Hoàng tử Harry có một ngày bận rộn khi đến thăm ba địa điểm khác nhau trong chuyến thăm cấp cao tới Australia. Lúc xuất hiện bên ngoài nhà hát Opera House ở Sydney, hàng trăm người dân đã chờ đợi để được nhìn thấy và chào đón họ, theo People.

Trong số những người này, một bé gái mặc áo phông trắng in dòng chữ "Girls Can Do Anything" thu hút sự chú ý của Harry đến nỗi anh phải gọi vợ lại để hỏi thăm cô bé.

Bé gái (trái) giống với Meghan (phải) ngày bé. Ảnh: Solo.

"Chúng tôi thấy cô bé này giống hệt nữ công tước đấy", một người trong đám đông nói với Meghan, 37 tuổi, trong video được đăng bởi tài khoản Harry_Meghan_Updates trên Instagram.

Meghan lúc này trả lời: "Tôi cũng định nói điều tương tự. Và tôi thích chiếc áo của cô bé!".

Cảm thấy thú vị bởi sự gặp gỡ này, Harry đã cầm điện thoại của bé gái để chụp một bức ảnh cho bé với vợ bầu. Hành động này của hoàng tử được nhận xét là phá vỡ quy tắc của hoàng gia, trong đó quy định các thành viên hoàng tộc không được chụp ảnh selfie hay ký tặng cho người khác.

Meghan chụp cùng bé gái và bà em. Ảnh: Supplied.

Harry sau đó phát hiện một gương mặt quen thuộc trong đám đông, đó là cụ bà Daphne Dunne, 98 tuổi, một góa phụ chiến tranh. Bà Dunne từng gặp hoàng tử Anh hai lần, lần đầu năm 2015, khi bà dành tặng Harry một nụ hôn má, và lần thứ hai là năm ngoái.

Sau khi ôm cụ Dunne, hoàng tử cũng giới thiệu vợ bầu với bà. Trong lúc trò chuyện, cụ Dunne tình cảm vuốt mặt Harry và nắm tay vợ anh.

"Xin chức mừng, tôi nghĩ đó là điều kỳ diệu", cụ Dunne nói với Meghan về tin vui mang thai. "Đó là điều mà Harry đang cần đấy".

Trước khi gặp gỡ người hâm mộ bên ngoài, vợ chồng Harry - Meghan đã vào trong nhà hát Opera để xem buổi tổng duyệt khiêu vũ. Trong khi xem, Meghan âu yếm đặt tay lên đùi chồng.

Sau khi thăm Australia, vợ chồng Hoàng tử Anh sẽ tới New Zealand, Fiji và Tonga trong chuyến công tác kéo dài 16 ngày.