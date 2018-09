Hạnh phúc vì thoát khỏi bộ ngực 'khủng'

'Mọi người không bao giờ nhìn mặt, mà thường nhìn vào ngực tôi trước. Có lúc tôi thấy đau lưng đến mức không thể cử động được', Kim Mills chia sẻ.

Kim Mills trước và sau khi phẫu thuật giảm kích cỡ vòng 1. Ảnh: Caters

Kim Mills, một bà mẹ hai con đến từ Essex (Anh), từng 5 lần bị từ chối phẫu thuật giảm kích cỡ cho vòng một trước khi được một bác sĩ cảm thông và đề nghị tiến hành ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời miễn phí.

Kim, 32 tuổi, hiện có một cuộc sống thoải mái, không còn bị những cơn đau do viêm cột sống hành hạ nhờ đôi gò bồng đảo nhỏ hơn. "Tôi đã tìm lại cuộc sống của mình. Cuối cùng, khi bộ ngực này không còn to như trước nữa, tôi có thể được làm một người mẹ như mình mong muốn", Kim chia sẻ. "Tôi sẽ bế con gái tôi một cách thoải mái và chạy vòng quanh mà không phải lo lắng về bộ ngực khủng nữa".

Theo Daily Star, ngực của Kim bắt đầu phát triển to từ khi cô mới 14 tuổi, khiến cô thường xuyên bị đau lưng. Khi làm mẹ, cô thậm chí còn không thể cúi người xuống để đi buộc dây giày cho các con gái hay gội đầu cho chúng vì bộ ngực to quá cỡ. "Ngực tôi đã to hơn bình thường từ khi tôi mới bước vào tuổi thiếu niên. Chẳng có gì giúp tôi thay đổi được kích cỡ của chúng cả, kể cả khi tôi có mang, cho con bú, giảm hay tăng cân".

Sau nhiều năm sống với những cơn đau và căng thẳng, Kim quyết định phải hành động khi cô được một người bạn đề nghị làm phù dâu cách đây hơn một năm. Dù chỉ mặc váy và quần cỡ 14 nhưng bà mẹ trẻ này phải tìm chiếc váy size 20 với đầy phụ kiện để che bớt bộ ngực của mình. Do không tìm được áo choàng vừa với thân hình của Kim, cô dâu đành phải thay đổi ý tưởng đám cưới và tìm cho cô một bộ trang phục khác phù hợp hơn.

Kim Mills "khoe" những chiếc áo ngực mà cô từng mặc khi chưa được phẫu thuật. Ảnh: Caters

Lúc tìm đến Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) để được tư vấn xem liệu cô có đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật giảm kích cỡ vòng một hay không, các bác sĩ khuyên cô nên giảm cân. Bà mẹ hai con lập tức thực hiện một thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt và giảm được tới gần 32 kg, tuy nhiên đôi gò bồng đào "khủng" vẫn không giảm lấy một cm.

"Tôi có thể nhịn đói nếu điều đó khiến ngực tôi nhỏ đi, nhưng kể cả khi trọng lượng cơ thể giảm đi nhiều, chúng vẫn không thay đổi", Kim nói. "Mọi người không bao giờ nhìn vào mặt tôi, mà thường nhìn ngực tôi trước. Và dần dần, tôi phải trải qua những cơn đau lưng tồi tệ. Có lúc tôi thấy đau đến mức không thể cử động được".

Sau 5 lần nộp đơn xin được phẫu thuật giảm vòng ngực, Kim Mills vẫn bị từ chối. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn vào tháng 5/2014, khi cô bị chẩn đoán viêm cột sống. Bác sĩ cảnh báo nếu không làm gì để thay đổi, cô sẽ sớm bị còng và liệt.

May mắn mỉm cười với Kim khi tháng 9/2014, công ty phẫu thuật thẩm mỹ Aurora đề nghị sẽ tiến hành mổ miễn phí cho cô. Ca phẫu thuật có chi phí 7.000 bảng Anh (10.500 USD). Chỉ sau một tháng, Kim đã có mặt trên bàn mổ của bệnh viện Baddow. Cô được bác sĩ Garrick Georgeu cắt bỏ 3,6 kg tuyến mô ở ngực.

Bác sĩ Garrick Georgeu hy vọng ca phẫu thuật sẽ mang lại cho Kim một cảm nhận mới về cuộc sống, một sự thay đổi tích cực cho bản thân cô và gia đình.

Hướng Dương