Hành khách nam hành hung nữ nhân viên Vietnam Airlines

Một nhân viên Trung tâm khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines bị hành khách hành hung, khiến chị này choáng váng, phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.

Theo Trung tâm an ninh hàng không, Sân bay quốc tế Nội Bài, chiều 18/10 đã xảy ra việc hành khách đánh nhân viên hàng không tại quầy thủ tục 38, nhà ga T1 sân bay Nội Bài.

Tại đây, chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, nhân viên của Trung tâm khai thác Nội Bài thuộc Vietnam Airlines, trong khi làm nhiệm vụ giám sát quá trình làm thủ tục an ninh hành khách, nhận thấy hai hành khách nam Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi) đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP HCM, có hành vi to tiếng vì bị chậm chuyến bay.

Vụ xô xát được camera ghi lại. Ảnh: Sân bay Nội Bài

Trung tâm an ninh hàng không cho biết, chị Quỳnh Anh đã giải thích về chính sách của hãng, song hai vị khách vẫn to tiếng dẫn đến xô xát với chị này tại khu vực làm thủ tục chuyến bay. "Một trong hai vị khách đã dùng tay đánh vào đầu chị Quỳnh Anh làm chị này choáng váng, phải nhập viện kiểm tra sức khỏe", Trung tâm an ninh hàng không thông tin với báo chí.

Đội An ninh cơ động yêu cầu hai hành khách trên cùng những người liên quan về phòng trực của đội để làm việc, tuy nhiên hai vị khách trên không hợp tác.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Vietnam Airlines đã phối hợp với nhà chức trách để lập biên bản, Hãng cũng đã có văn bản kiến nghị nhà chức trách về việc xử lý nghiêm minh trường hợp này.

Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cơ quan này đang tiến hành trích xuất camera và tiến hành gặp gỡ nạn nhân, hành khách để xác minh vụ việc, sẽ có kết luận và xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Hành khách hành hung nhân viên Vietnam Airlines

Video vụ việc do Trung tâm an ninh hàng không cung cấp

Theo VnExpress