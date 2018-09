Hành khách gây rối, đập đầu vỡ cửa kính ở sân bay Cát Bi

Một nam hành khách đã đánh nhân viên an ninh sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và đập đầu vào cửa kính, lấy mảnh kính vỡ tự rạch tay mình.

Tối 16/8, tại cửa vào khu vực chờ ra máy bay, nhân viên an ninh hàng không đã kiểm tra kỹ thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân của hành khách Đặng Duy Tuyến (32 tuổi, trú tại quận An Dương, TP Hải Phòng) vì nghi ngờ có gian lận giấy tờ. Hành khách Tuyến có vé đi chuyến bay VJ287 của hãng hàng không Vietjet Air từ Hải Phòng đi TP HCM.

Không chờ đợi nhân viên an ninh hoàn tất kiểm tra, hành khách Tuyến đã giật lại giấy tờ, đồng thời có lời nói lăng mạ, đe dọa và đánh nhân viên an ninh làm nhiệm vụ. Lực lượng an ninh sân bay Cát Bi đã khống chế, đưa hành khách này về phòng trực để giải quyết.

Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra hành lý xách tay.

Theo biên bản của lực lượng an ninh sân bay, hành khách Tuyến có mùi bia, rượu và có biểu hiện không làm chủ được hành vi, tự đập đầu vào cửa kính làm vỡ kính, xước đầu và tự lấy mảnh vỡ kính gây chảy máu ở ngón tay.

Lực lượng chức năng sân bay Cát Bi đã yêu cầu hãng hàng không ngừng chuyên chở hành khách Đặng Duy Tuyến trên chuyến bay VJ287, đồng thời bàn giao cho công an quận Hải An (Hải Phòng) xác minh các giấy tờ tùy thân của hành khách và tiếp tục xử lý vụ việc.

Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ xô xát giữa nhân viên hàng không và hành khách. Theo Cục Hàng không, từ tháng 1 đến hết tháng 6, đã xảy ra 7 vụ hành khách gây rối, trong đó có 3 vụ nhân viên hàng không bị hành hung. Số vụ như vậy được coi là khá cao vì 6 tháng đầu năm 2014, có 6 vụ khách gây rối nhưng không có nhân viên nào bị hành hung.

VnExpress