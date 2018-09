Hành khách chuyến bay VN1266: 'Tôi đã nghĩ máy bay rơi'

'Máy bay tròng trành, mọi người hét lên, mặt nạ dưỡng khí bung ra. Còn tôi đã nghĩ đến tình huống máy bay rơi xuống biển', một hành khách nói.

Đáp xuống sân bay TP Vinh (Nghệ An) tối 16/12, anh Nguyễn Như Bích (47 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) tâm trạng bình tĩnh, kể lại thời khắc chiếc máy bay rơi vào tình trạng báo động. Khoảng 17h chiều, vợ chồng anh cùng nhiều hành khách lên chuyến bay từ TP HCM ra Vinh.

"Khi màn hình thông báo máy bay đã trên đất Huế thì bỗng tiếng động lạ vang lên, máy bay lượn nhào một cái. Nhiều người hoảng loạn. Ngay sau đó, phi hành đoàn thông báo máy bay gặp sự cố áp suất. Tôi cùng vợ ngồi ở hàng ghế 29, hai tai ù đi và đau nhẹ. Vợ tôi lo lắng hét lên", anh Bích hồi tưởng.

Anh Bích cho biết, lúc máy bay gặp sự cố cảm thấy ù tai và đau.

Chung cảm giác sợ hãi là bà Trần Thị Thu (48 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An). "Khi tiếp viên thông báo sự cố, tôi cảm thấy máy bay tròng trành, mọi người hét lên, ai cũng nôn nao. Trên máy bay lúc ấy có nhiều trẻ em, chúng khóc thét, một số phụ nữ thì chảy nước mắt. Còn tôi đã nghĩ đến tình huống máy bay rơi xuống biển như một số vụ ở nước ngoài mới đây", bà Thu nhớ lại. Chỉ khi bước xuống sân bay Nội Bài, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Sau hồi nghỉ ngơi, mọi người lên máy bay tiếp tục hành trình trở lại Vinh.

Chặng bay từ Hà Nội về Vinh, nỗi lo lắng máy bay gặp sự cố vẫn ám ảnh bà Thu. "Lúc bay về cũng sợ, nhưng không lo bằng ban đầu. Hành khách cảm giác tự tin hơn, thì thầm với nhau rằng có ai đó đang che chở cho mình", bà Thu chia sẻ.

Bình tĩnh hơn bà Thu và mọi người, khi xảy ra sự cố, anh Trần Văn Danh (24 tuổi) và ông Trần Văn Tường (51 tuổi, cùng trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) động viên những người xung quanh. "Chúng tôi thấy túi oxy bung ra. Xung quanh một số phụ nữ bắt đầu khóc. Tôi trấn an họ nên bình tĩnh, tránh xúc động dẫn tới hoảng loạn", anh Danh kể.

Bà Trần Thị Thu đã nghĩ tới tình huống xấu nhất - máy bay có thể rơi.

Theo dõi tin tức trên báo chí, thân nhân hành khách cũng đứng ngồi không yên. Ông Nguyễn Hữu Thảo (52 tuổi) từ Nam Đàn vội vã bắt xe đến sân bay Vinh để ngóng tin chị gái trên chuyến bay gặp sự cố. "Mắt tôi luôn nhìn lên bầu trời, tay bấm điện thoại liên hồi để cập nhật thông tin báo đài. Khi biết mọi người đáp xuống sân bay Nội Bài an toàn, chuẩn bị bay lại về Vinh, lòng tôi mới nhẹ nhõm", ông Thảo kể.

Chờ ròng rã gần 4 tiếng, nghe loa thông báo máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh, ông Thảo dùng hết sức lực chạy ra cửa đón khách. "Thấy chị an toàn, tôi mới an tâm, chứ thú thật lúc chờ đợi trong ruột tôi cứ cồn cào, bất an", ông Thảo vừa nói vừa xách hành lý cho chị gái ra xe taxi.

Một nhân viên an ninh của sân bay Vinh cho hay, từ lúc nhận thông báo chuyến bay VN1266 gặp sự cố, lãnh đạo sân bay Vinh đã triển khai phương án để ứng phó. "Chúng tôi được yêu cầu tập trung cao độ, tôi quan sát thấy rất đông người nhà hành khách tập trung ở sảnh, vẻ mặt lo lắng bồn chồn", nhân viên an ninh nói.

Thông cáo báo chí của Vietnam Airlines phát đi lúc 21h40 cho biết, chuyến bay của hãng mang số hiệu VN1266 xuất phát lúc 17h12 từ TP HCM đi Vinh. Khi đến gần sân bay Vinh gặp trục trặc kỹ thuật, áp suất trong khoang giảm đột ngột, máy bay phải hạ độ cao khẩn cấp từ 11.000 m xuống 4.000 m, mặt nạ dưỡng khí bung ra để trợ giúp hành khách và phi hành đoàn. Tổ bay xin hạ cánh khẩn cấp tại Nội Bài để có điều kiện trợ giúp tốt nhất.

Máy bay cùng toàn bộ 135 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài lúc 19h15. Nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.

VnExpress