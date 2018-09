Hành khách 'cầm nhầm' túi đồ hơn 100 triệu đồng

An ninh hàng không sân bay Nội Bài vừa tạm giữ hành khách cố tình cầm nhầm túi đồ giá trị lớn của người khác từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết thời điểm cuối năm, khi lưu lượng hành khách tăng cao, tình hình an ninh trật tự tại các sân bay phức tạp hơn. Sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày có 500 chuyến, Nội Bài có khoảng 360 chuyến bay đi và đến. Lực lượng an ninh các sân bay đã tăng cường giám sát qua hệ thống camera nên đã phát hiện nhiều vụ trộm cắp, cầm nhầm đồ.

Trung tuần tháng 12, đang ca trực, anh Nguyễn Bá Hợp, Đội An ninh cơ động Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài (Hà Nội) nhận thông tin và hình ảnh camera từ lực lượng An ninh hàng không Tân Sơn Nhất (TP HCM). Theo đó, camera ở sân bay Tân Sơn Nhất ghi lại một hành khách mặc áo màu cam, quần đỏ, khi đi qua cửa soi chiếu an ninh đã cố tình cầm túi xách tay màu đỏ của hành khách Lê Thị Hằng.

Kiểm tra an ninh tại sân bay. Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận thông tin, anh Nguyễn Bá Hợp đã cùng một cán bộ an ninh ra vị trí đỗ máy bay VJ158 từ TP HCM ra Hà Nội khi vừa hạ cánh. Tại chân cầu thang máy bay, hai nhân viên an ninh đã nhận dạng được hành khách và yêu cầu người này về trụ sở.

Qua làm việc, nam hành khách thừa nhận túi xách mang theo không phải của mình. Bên trong túi xách có đồ dùng cá nhân, gần 110 triệu đồng tiền mặt và 9 nhẫn vàng, hai đôi khuyên tai vàng, hai miếng vàng. Toàn bộ số tài sản đã được bàn giao cho hành khách Lê Thị Hằng.

