Hàng trăm người mặc đồ lót diễu phố

Hàng trăm người ở Colombia đồng loạt cởi quần dài và chỉ mặc quần lót xuống phố để thể hiện tự do cá nhân.

Theo Telegraph, hôm 9/2, đám đông mặc quần lót đã diễu hành qua thành phố Medellin, miền trung Colombia, và tập trung ở công viên River nhân "Ngày không quần".

"Ngày không quần" do một nhóm nghệ thuật ở New York, Mỹ tổ chức từ năm 2002. Sáng kiến này sau đó lan rộng ra toàn thế giới và được người dân Colombia xem là tuyên ngôn về quyền tự do thể hiện của họ.

Sebastian Garcia, một người dân địa phương, cho rằng sự kiện này là "một thông điệp gửi đến những người coi trọng hình thức và hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài".

Nhân Mã (Video:BBC)