Hàng trăm bát hương trong nghĩa trang bị phá hoại

Trước ngày thanh minh, người dân phát hiện hàng trăm ngôi mộ tại nghĩa trang bị đập phá bát hương một cách bí hiểm chỉ trong một đêm.

Ngày 6/4, lãnh đạo quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết UBND quận đang chỉ đạo UBND phường Nam Sơn, phối hợp với Công an quận Kiến An xác minh điều tra làm rõ vụ việc hàng trăm ngôi mộ ở Nghĩa trang Nhân dân Kha Lâm (phường Nam Sơn, Kiến An) đã bị đập phá bát hương trước ngày thanh minh 16/2 Âm lịch (tức ngày 4/4). Việc các bát hương bị đập phá là dấu hiệu của hành động xâm phạm, phá hoại mồ mả.

Hàng trăm ngôi mộ bị đập phá bát hương trước ngày Thanh Minh vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Thứ, quản trang cho biết, chỉ trong một đêm 3/4, đã có 336 bát hương trên mộ trong nghĩa trang nhân dân Kha Lâm bị đập vỡ. Số ít ngôi mộ còn lại do nằm sát đường đi nên không bị kẻ xấu phá hoại. Một số ngôi một còn bị đập phá cả đĩa để hoa quả, lọ hoa...

Sự việc chỉ được phát hiện khi người dân ra nghĩa trang tảo mộ dịp Thanh minh vừa qua và báo lên Công an phường. Sau 3 ngày xảy ra sự việc, người dân đã thay bát hương tại các phần mộ.

Ông Thứ cho biết, Ban quản trang ở đây chỉ phục vụ công việc mai táng chứ không có người canh gác hàng ngày. Đây cũng là nơi tụ tập của nhiều kẻ nghiện hút mỗi đêm.

Nhiều người bất bình, lo lắng, sợ bị ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh nên ngay sau khi phát hiện, các gia đình đã tự đi mua bát hương mới về để thay thế bát hương cũ bị đập phá.

Những bát hương bị đập vỡ, được người dân thu gom lại.

Đại diện Công an phường Nam Sơn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an quận thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Về phía địa phương, Công an phường phối hợp với lực lượng dân phòng chia thành 2 tổ, thay phiên nhau tuần tra, canh giữ suốt đêm để tránh xảy ra tình trạng tương tự và để đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Theo VTC