Hàng nghìn người gây xô xát ở khu kinh tế Vũng Áng

Chiều tối 14/5, hàng nghìn công nhân, người dân tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã kéo đến nhà máy Formosa gây hấn với công nhân Trung Quốc.

Sáng nay, ông Bùi Đình Quang (Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chiều qua, lợi dụng tình hình căng thẳng trên biển Đông, một nhóm người quá khích đã kích động công nhân kéo đến nhà máy Formosa gây hấn với kỹ sư, người lao động đang làm việc tại đây dẫn đến xô xát.

Xô xát khởi nguồn từ cuộc đình công, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Hải Bắc.

“Một người Trung Quốc thiệt mạng. Nhiều người khác bị thương gồm cả người Việt và người Trung Quốc, trong số này có các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ”, ông Quang thông tin. Khoảng 22-23h, vụ hỗn loạn đã được kiểm soát. “Trật tự được vãn hồi sau khi chúng tôi huy động lượng lớn công an, quân đội, biên phòng vào cuộc”, ông Quang nói.

10h30 sáng nay, bộ đội biên phòng tiếp tục siết chặt an ninh ở khu kinh tế Vũng Áng, kiểm soát người và xe ra vào. Khu ký túc xá khép kín cho người Trung Quốc được thiết lập hàng rào bảo vệ. Khu vực trước cổng chính, nơi xảy ra biểu tình, không còn cảnh tụ tập đông người.

Một số công nhân tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc đã nhận được thông báo "tạm thời nghỉ làm".

Lực lượng biên phòng, công an và quân đội được tăng cường. Ảnh: Nguyễn Hải.

Nói về tình hình hỗn loạn chiều qua, một công nhân làm việc tại đây cho biết, hơn 14h chiều, anh thấy 3 thanh niên cầm cờ đỏ sao vàng, đứng chặn công nhân ở cổng khu công nghiệp Vũng Áng không cho vào làm việc. Nhóm này sau đó kích động, kêu gọi đi biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng đặc quyền của Việt Nam. Ít phút sau, cả nghìn công nhân đã đình công dây chuyền, tràn ra đường hô vang các khẩu hiệu “Tôi yêu Việt Nam - Hướng về Biển Đông”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam”...

Đến 18h30, một xe khách hơn 30 chỗ chở công nhân Việt Nam và người Trung Quốc tan ca di chuyển ra phía ngoài, song đã bị đám đông chặn lại. "Nhóm thanh niên biểu tình quá khích đã chặn lại và kéo người trên xe xuống hành hung, khiến 17 người bất tỉnh", anh Nguyễn Văn Sơn, phiên dịch viên làm việc tại Vũng Áng kể lại.

Anh này cho hay, một số người quá khích đã vào các công ty đang xây dựng, đập phá và đốt hai lò cao trong nhà máy luyện gang thép. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời, tuy nhiên, khoảng 22h đám cháy mới được khống chế. Hàng trăm cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, bộ đội biên phòng cùng nhiều lực lượng được huy động đến bảo vệ an ninh.

Hai chiếc xe máy bị đập phá trong vụ xô xát tối 14/6. Ảnh: Nguyễn Hải.

Gần 60 người được cho là gây rối, quá khích đã bị Công an Kỳ Anh bắt để điều tra hành vi đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ... Cơ quan điều tra đang phân loại, xét hỏi để làm rõ động cơ của nhóm người này. Vụ án Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ… xảy ra tại Vũng Áng đã được khởi tố.

“Yêu nước là tốt, là đáng hoan nghênh nhưng kích động gây rối, đập phá tài sản là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật cần phải ngăn chặn”, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nêu quan điểm. Công an, biên phòng đã thông báo cho người dân hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về vấn đề biển đảo để không xảy ra những diễn biến xấu khiến mọi việc lại phức tạp hơn.

Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường lực lượng tại Vũng Áng. Qua vụ việc xảy ra tại Bình Dương, Hà Tĩnh và nhiều địa phương, Bộ Công an đề nghị tuyên truyền, vận động công nhân, người dân biểu thị lòng yêu nước với thái độ đúng mực, bình tĩnh, kiềm chế. Bộ cho hay cũng sẽ thực thi các biện pháp cần thiết để ngăn chặn người vi phạm pháp luật, không để tái diễn những hành vi quá khích, đập phá, hủy hoại tài sản của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Đặc biệt không để kẻ xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Khu kinh tế Vũng Áng diện tích hơn 22.700 ha được Chính phủ phê duyệt thành lập năm 2006, hiện có hơn 150 doanh nghiệp đăng ký đầu tư. Trong số này, dự án trọng điểm là Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của tập đoàn Formosa (Đài Loan) có tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 12 tỷ USD, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I có tổng mức đầu tư 1,56 tỷ USD…

Trong hàng vạn lao động đang làm việc tại khu kinh tế này, hơn 2.000 lao động là người Trung Quốc.

