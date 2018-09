Hàng loạt nữ sinh mất tích bí ẩn

Chỉ trong khoảng 2 tháng, nhiều nữ sinh ở các tỉnh phía Nam biến mất không dấu vết, có người trở về hoảng loạn nhưng cũng có người bị sát hại.

Nữ sinh mất tích trên đường đi thực tập

Ngày13/3, người thân và bạn bè của nữ sinh Lê Thị Hà Phương (sinh viên năm cuối ĐH Kinh Tế TP HCM) thông báo cô bị mất tích trong lúc đi từ ký túc xá ĐH Kinh tế ở quận 5, TP HCM đến thị xã Dĩ An để thực tập. Đoạn đường này Phương đi bằng xe buýt.

Ngay sau đó, người thân của Phương và bạn bè cô chia nhau tìm kiếm, thậm chí phát tờ rơi in hình cô nhưng không ai tìm thấy. Sau 12 ngày mất tích, thi thể Lê Thị Hà Phương được tìm thấy tại một hồ nước ở tỉnh Bình Dương, trong tình trạng bị phân hủy.

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tìm thấy một thi thể nữ tại khu vực Hồ Đá thuộc khuôn viên làng ĐH Quốc gia TP HCM trong tình trạng không thể nhận dạng. Tuy nhiên qua lấy dấu vân tay và một số nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đây chính là cô sinh năm cuối trường ĐH Kinh tế TP HCM, Lê Thị Hà Phương, mất tích gần 2 tuần trước.

Ảnh cùa Phương từng được gia đình và bạn bè mang đi khắp các bệnh viện, bến xe để tìm kiếm.

Các kết quả khám nghiệm sau đó cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước, cơ thể không có dấu hiệu bị tổn thương trước khi tử vong.

Một số sinh viên trường ĐH Kinh tế TP HCM cho biết, bố Phương mất sớm, sinh viên này sống với mẹ. "Phương là người hiền lành, cả 4 năm học cô ấy ở ký túc xá và thường đi học bằng xe buýt", một sinh viên nói. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Bé gái lớp 2 mất tích ở Việt Nam, xác tìm thấy ở Campuchia

Ngày 26/1, sau khi tan học, bé Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi, TPHCM) mất tích. Người xe ôm được bố bé - anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuỏi) nhờ đến trường đón bé Phút sau giờ tan học ở trường tiểu học Bình Mỹ 2 (huyện Củ Chi) nhưng không thấy. Gia đình đã trình báo công an và tổ chức tìm kiếm khắp nơi.

Sau gần 2 tháng, thi thể cháu Phút được tìm thấy ở một cánh đồng khu vực biên giới, thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia trong tình trạng đã phân hủy nặng. Xung quanh hiện trường có nhiều casino, trường gà.

Thẻ học sinh của cháu Phút. Ảnh: Lao Động

Cơ quan chức năng nước bạn không xác định được hiện trường gây án ở đâu. Do cháu bé có mặc đồng phục, có cả tập sách nên chính quyền sở tại liên hệ với phía Việt Nam, sau đó anh Hạnh đến biên giới để nhận dạng và nhận ra đây là con mình.

"Cháu được quấn trong vải đã khô đen, mất tóc, không thể nhận dạng. Phía địa phương đưa cho tôi quần áo, dép, cặp và một số sách vở học tập. Tôi nhận ra đó là của bé Phút. Mong các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân con gái tôi mất tích, vì sao bé sang được Campuchia rồi chết thảm", anh Hạnh nói.

Một người thân trong gia đình cho biết, trong thời gian cháu Phút mất tích, có số điện thoại nhắn tin yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc mạng cho cháu là 5.000 đôla, sau biết gia đình không có tiền nên giảm xuống còn 500 đôla, rồi giảm còn 300 đôla.

Nữ sinh trở về sau 3 ngày mất tích trong tình trạng hoảng loạn

Sinh viên Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 1993, quê Phú Yên) đang học năm cuối tại Trường cao đẳng Bách Việt (chi nhánh quận Gò Vấp, TP HCM). Sáng 19/3, sau khi lên trường nhận giấy báo thực tập, Diễm My mất liên lạc với gia đình, bạn bè.

Ngay sau đó, những người thân của My đã báo với công an để phối hợp tìm nạn nhân. Bạn bè và gia đình liên tục đăng thông tin và kêu gọi chia sẻ tìm kiếm trên mạng xã hội, báo đài, in tờ rơi tìm người mất tích khắp các con đường gần trường và những nơi My có thể đến nhưng vẫn vô vọng.

Diễm My trước thời điểm mất tích. Ảnh: Phụ Nữ TP HCM

Đến tối 22/3, một người từ số máy lạ gọi đến báo tin nhìn thấy một cô gái giống như ảnh Diễm My được đăng trên các báo, đang ngồi bên đường gần vòng xoay Hàng Xanh.

Theo ông Nguyễn Bá Châu - người nhà nạn nhân - cho biết, khi nhận được tin, gia đình ông đã tức tốc đến địa điểm trên. Khi đó, họ thấy Diễm My đang ngồi gần quán nước, trong tình trạng mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn.

Mọi người cố gặng hỏi nhưng My im lặng. My tỏ vẻ sợ hãi, không nhớ được tên đường và lý do đi đến vòng xoay Hàng Xanh. "Khi đó, mừng quá nên tôi chỉ kịp báo lại với công an quận là đã tìm thấy My, rồi đón xe để đưa em về quê nghỉ ngơi, cũng là để gia đình yên tâm”, ông Châu kể.

Nữ sinh lớp 8 mất tích sau khi vay tiền bạn

Chị Võ Trúc Linh (khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), mẹ của Cẩm Tú cho biết: “Trưa 13/3, cháu đi học rồi không thấy về. Khi đi Tú mặc quần thun dài, áo thun trắng cổ tay in viền xanh nói là sang nhà bạn thay đồ rồi đi học luôn”.

Đến chiều cùng ngày gia đình không thấy cháu về nên tỏa đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích. Ngày 14/3 gia đình đã làm đơn báo cho công an phường Thống Nhất việc mất tích của Tú.

Tú từng vay tiền bạn trước khi mất tích. Ảnh: Pháp Luât TP HCM

Bạn thân của Tú cho biết đã cho nữ sinh này mượn tiền nhưng không rõ là để đi đâu. Mấy ngày qua, gia đình đã liên tục liên lạc vào số điện thoại Tú nhưng không ai nghe máy. Một người bạn của Tú cho biết, trước đó em từng khoe có một người đàn ông đã có vợ con ở Bình Chánh (TP HCM) thương yêu, người này rủ Tú lên thành phố ở để người này chăm sóc.

Nữ sinh có tình cảm đồng tính mất tích sau giờ học

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều xác nhận vụ việc nữ sinh Nguyễn Kim Ngân, sinh năm 2001, đang học lớp 8A10 (trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều) mất tích gần một tuần nay.

Chị Nguyễn Mai Ngọc, mẹ Ngân, cho biết: nhiều năm qua, Ngân luôn là con ngoan, trò giỏi. Nhưng cách đây khoảng 2 năm, Ngân có quen với một người tên Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1997, có biệt danh là Tiên Bê Đê, ngụ tại hẻm 14 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều).

Thông báo tìm người của nữ sinh Ngân. Ảnh: Phụ nữ TP HCM

Xuân còn nhỏ tuổi nhưng tỏ ra rất sành đời, nổi tiếng ở nơi cư ngụ là tay ăn chơi đàn anh đàn chị. Do từng được Xuân đứng ra bảo vệ khi Ngân gặp chuyện rắc rối trong trường nên nữ sinh này quen và dần dần thân với người này.

Chị Ngọc và những người trong gia đình tỏ ra không đồng ý về mối quan hệ của con. Cách đây vài tuần, do bị gia đình phát hiện và phản đối, Ngân đã uống thuốc ngủ nhưng rất may được cứu kịp thời.

Lần cuối cùng, chị Ngọc gặp Ngân là vào ngày 20/3, sau khi chị chở con gái đi học. Nhà trường cho biết, trước buổi học, Ngân xin về nhà đổi giày rồi mất tích. Khi đi, Ngân mặc đồng phục của trường: áo sơ mi trắng ngắn tay, trên ngực áo trái có gắn phù hiệu trường Đoàn Thị Điểm, đeo khăn quàng đỏ, mặc áo khoác màu xám tro, quần dài bằng vải màu đen.

Ngày 22/3, chị Nguyễn Mai Ngọc đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều gửi đơn trình báo về việc cháu Ngân bị mất tích và nhờ lực lượng công an giúp tìm con nhưng đến nay chưa thấy.

Nguyên Chi tổng hợp