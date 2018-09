Đoàn người không mảnh vải che thân diễu hành quanh thành phố Cambridge nhằm vận động cho sự an toàn của người đi xe đạp.

Hàng chục người khỏa thân đạp xe trên đường phố Anh

Theo Cambridge News, khoảng 300 người xe đạp, trong đó có hàng chục người khỏa thân, tham gia vào Ngày Thế giới Khỏa thân Đạp xe (World Naked Bike Ride) tổ chức hôm 17/6 tại thành phố Cambridge, Anh. Đoạn đường dài hơn 12 km được bắt đầu từ 15h đến 17h30 phút. Bên cạnh những thành viên cởi bỏ toàn bộ trang phục, một số người chỉ bán khỏa thân hoặc dùng sơn màu, đính vật trang trí lên người để che đi vị trí nhạy cảm.

Sự kiện do Mike và Wendy Clarke tổ chức, diễn ra thường niên từ năm 2016 tại Anh nhằm vận động cho sự an toàn của người đi xe đạp ở các khu vực xây dựng, ô nhiễm, đồng thời phản đối tác hại đến môi trường do các loại xe cơ giới gây ra.

Tại sự kiện năm nay, số lượng nam tham gia đông hơn nữ. Một thành viên cho biết: "Điều này khá phổ biến tại các cộng đồng dân cư yêu thích chủ nghĩa khỏa thân. Tôi nghĩ việc phụ nữ tham gia ít hơn là do họ dè chừng, có ý thức với cơ thể của mình".

Mike chia sẻ: “Chúng tôi đều là những người thích đạp xe và theo chủ nghĩa khỏa thân. Chỉ có một số ít cho rằng việc khỏa thân là điên rồ và cười nhạo việc đó bởi họ chưa từng thấy điều này trước đây. Một số đàn ông cũng có cái nhìn khiếm nhã đối với người khỏa thân, còn lại phần lớn đều không mấy quan tâm đến chuyện đó”.

Thảo Nhi