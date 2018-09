Hãng bay giá rẻ Nhật để khách khuyết tật tự bò lên phi cơ

Người đàn ông 44 tuổi được thông báo rằng quy định của hãng không cho phép bất kỳ ai hỗ trợ đưa ông lên cầu thang.

Japan Times đưa tin, hôm 5/6 Hideto Kijima, 44 tuổi, bay từ đảo Amami về Osaka bằng phi cơ của hãng Vanilla Air. Ông Kijima bị liệt từ phần thắt lưng trở xuống nhưng được thông báo rằng hãng quy định không cho phép bất kỳ ai hỗ trợ ông lên máy bay. Việc này khiến ông buộc phải tự bò lên cầu thang gồm 17 bậc.

Ông Hideto Kijima.

Nam hành khách từng đặt chân đến 160 quốc gia và sử dụng hơn 200 sân bay cho biết khi ông tới các nước khác dù không có thiết bị chuyên dụng hỗ trợ người tàn tật nhưng những người xung quanh luôn giúp ông lên máy bay. “Dù lý do có là gì đi nữa thì tôi vẫn có cảm giác rằng họ không muốn cho tôi lên máy bay”, ông Kijima chia sẻ.

Vanilla Air, nhánh hàng không giá rẻ của hãng hàng không All Nippon Airways, đã gửi lời xin lỗi ông Kijima. Đại diện hãng cho biết quy định công ty không cho phép hành khách sử dụng cầu thang khi đang ngồi xe lăn do lo ngại về vấn đề an toàn trừ khi việc đó được thông báo trước 5 ngày. Hiện Vanilla Air đã điều chỉnh quy định, lắp đặt thang nâng dành cho người khuyết tật tại sân bay Amami.

Ông Kijima hy vọng trường hợp của ông sẽ là bài học đắt giá cho những hành động mang tính chất kỳ thị, phân biệt đối xử với người khuyết tật.

