Hai tuần dốc sức điều tra thảm án giết 4 người ở Nghệ An

4 người trong một gia đình được phát hiện chết thảm. Nhiều cán bộ điều tra đã dốc toàn lực trong suốt nửa tháng nhằm tìm ra hung thủ.

Ngày 17/7, Công an Nghệ An cho biết, lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh và các lãnh đạo tỉnh Nghệ An đều rất quan tâm đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh này, do đó đã chỉ đạo điều tra vụ án, cử nhiều điều tra viên có kinh nghiệm tới hiện trường.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã có mặt ở Nghệ An để chỉ đạo điều tra vụ thảm án gây chấn động dư luận này. Ngày 16/7, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác đã vào khám nghiệm lại hiện trường. Hiện nay, công an đã có thể khoanh vùng một vài nghi phạm.

Các cơ quan chức năng ngày đêm truy tìm hung thủ.

Bà con bản Phồng như đang nín thở từng giờ để chờ tin kết quả điều tra. Hơn nửa tháng trôi qua, vụ thảm án xảy ra đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân vùng núi Tam Hợp. Tinh thần hoang mang, tâm lý lo sợ thể hiện trên mỗi khuôn mặt của người dân nơi đây.

Trước đó, chiều 2/7, hai cha con trú ở bản Phồng, xã Tam Hợp đi thả cá ở khu vực khe Kèn Tà đã phát hiện thi thể 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (28 tuổi).

Anh Thọ nằm chết ở dưới chân lán của gia đình. Cách chừng 100 m theo đường chim bay tại bờ suối là thi thể bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh). Xuôi theo dòng nước 50m có xác chị Lê Thị Yến (vợ anh) và con trai 8 tháng tuổi. Chị Yến nằm sấp dưới mặt nước, trên lưng địu con.

Ông Viêng Văn Ngọ (trưởng công an xã Tam Hợp) là một trong những người tiếp cận hiện trường vụ án sớm nhất. Theo ông Ngọ, các nạn nhân bị nhiều vết chém vào cổ và người. Trưởng công an xã cũng cho hay, nơi gia đình anh Thọ bị sát hại còn lán của 3 gia đình khác. Hôm phát hiện vụ án, các gia đình lận cận đều được xác định lên nương.

Hiện trường nơi phát hiện mẹ con chị Yến chết với nhiều vết chém.

“Có tất cả 4 lán, trong đó có gia đình anh Ngọ. Hôm phát hiện vụ việc thì ba hộ còn lại được xác định mang theo cơm trưa lên rẫy để tỉa lúa, không có mặt tại hiện trường khi gia gia đình nạn nhân bị giết”, ông Ngọ nói. Nhà chức trách xác định các nạn nhân đã bị người bên ngoài sát hại vào sáng hôm đó.

Ông Vi Văn Hoài (sinh năm 1969), người dân trong bản cùng con trai là hai nhân chứng đầu tiên khi phát hiện thi thể của các nạn nhân cho biết, mấy ngày nay hai bố con ông liên tục được các cơ quan chức năng tiếp xúc để tìm hiểu sự việc. Ông Hoài cùng mọi người trong gia đình rất mong cơ quan điều tra làm rõ vụ án để sớm lôi hung thủ ra trước pháp luật.

Ông Viêng Văn Độ, trưởng bản Phồng cho biết, sau khi nhận được tin có vụ thảm sát người dân của bản, bà con kéo nhau chạy vào hiện trường rất đông, nhưng đến nơi chỉ được nhìn từ xa, vì lực lượng công an, bộ đội biên phòng không cho tới gần. Từ xa, bà con vẫn quan sát thấy 4 nạn nhân chết trong 4 tư thế và ở 4 vị trí khác nhau. “Sau vụ thảm án, bản làng lo lắng, sợ hãi, những ngày đầu không ai còn dám bén mảng lên rẫy để sản xuất. Mấy hôm nay bà con như ngồi trên đống lửa và sốt ruột chờ tin”, ông Độ nói.

Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó phòng PC45, CA Nghệ An cho biết, mọi người đã bám trụ ở đây hơn hai tuần qua, quá trình truy tìm hung thủ anh em điều tra phải đi bộ, luồn lách trong rừng qua nhiều suối khe và dốc cao để lần tìm manh mối. Thỉnh thoảng xuất hiện trận mưa rừng nên sên, vắt bám vào liên tục.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, vượt rừng vào hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Mặc dù công việc rất gian nguy, nhưng anh em điều tra vẫn quyết tâm sớm tìm ra hung thủ. Nhiều hôm các trinh sát phải ngủ lại trong rừng, múc nước suối lên pha mì tôm và để uống. Sóng điện thoại không có, nếu ra trung tâm xã Tam Hợp đứng một chỗ hồi lâu mới bắt được sóng nên anh em chỉ nhắn được tin. Để có chỗ nghỉ ngơi, anh em phải thuê mướn nhà dân trong các bản làng để ở.

Một cán bộ Đồn biên phòng 551 cho biết, mấy ngày qua người ta phao tin nguyên nhân vụ thảm án rất có thể do kẻ xấu đột nhập vào địa bàn sát hại dân lành; một nguồn tin khác thì cho rằng, trả thù do mâu thuẫn yêu đương; và cũng có nguồn tin nghi ngờ rằng, do gia đình nạn nhân phát hiện bí mật gì đó của kẻ thủ ác nên bị giết người diệt khẩu.

Một lãnh đạo trong ngành công an địa phương cho rằng chưa thể khẳng định điều gì, hiện chưa có thông tin gì về kẻ thủ ác gây ra thảm án này. Một cán bộ biên phòng Đồn 551 tiết lộ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm lại hiện trường, một số nghi phạm đã được khoanh vùng, hung thủ sẽ sớm lộ mặt. Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về nghi phạm vị này từ chối.

Theo Tiền Phong, VnExpress