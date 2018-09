Hai thiếu nữ thách đấu vì chê nhau 'mặt vuông'

Vy chê Vân là 'đồ mặt vuông', sau đó hai bên đôi co qua lại trên mạng rồi hẹn nhau lúc 19h ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để giải quyết.

Ngày 4/8, Công an quận 1 (TP HCM) ra quyết định phạt hành chính 5 người, trong đó có 2 thiếu nữ thách đấu nhau trên Facebook, về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng cảnh cáo hơn chục thanh thiếu niên khác vì đã có hành vi tụ tập, gây rối tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Cảnh sát ngăn chặn và đưa nhiều thanh thiếu niên về trụ sở.

Tại trụ sở công an phường, hai hot girl khai tên là Đoàn Thanh Thúy Vi (tức Hứa Vy, sinh năm 1997, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) và Võ Huỳnh Thanh Vân (sinh năm 1997, ngụ huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Vào lúc 0h ngày 3/8, Vi đã kèn cựa, chê Vân là “đồ mặt vuông” (nghĩa là mặt xấu) khiến đôi bên lời qua tiếng lại và mâu thuẫn nên mới hẹn đến địa điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 19h để giải quyết.

Lời hẹn được hàng nghìn người, chủ yếu là các thanh thiếu niên chia sẻ, kèm nội dung: “19h phố đi bộ có biến”. Vụ việc thu hút nhiều quan tâm, trong đó rất đông người rủ nhau ra xem "thách đấu".

Vy bị mời về trụ sở công an cùng với Vân và bị xử lý về hành vi gây rối trật tự.

Đến giờ hẹn, hàng trăm thanh niên kéo về phủ kín khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đám đông vây quanh thiếu nữ 18 tuổi hò reo inh ỏi. Nhiều người dân đến quảng trường vui chơi thấy hiếu kỳ cũng dừng lại xem. Lượng người mỗi lúc một đông. Hai trục đường dọc phố đi bộ tắc nghẽn.

Đám đông hò reo kéo nhau đi lùng sục khắp phố tìm cô gái “đối thủ” của hotgirl. Cả một khu vực trung tâm thành phố náo loạn, số người theo dõi lên đến hàng nghìn người.

Do phát hiện việc "thách đấu" từ chiều, Công an quận 1 đã huy động hàng chục CSGT, hình sự, cơ động, 113, công an phường... chia làm nhiều mũi chặn đám đông lại, yêu cầu giải tán. Nhiều thanh niên được cho là "cầm đầu lôi kéo" và có hành vi kích động, chống đối được đưa về trụ sở.

Theo VnExpress, Công An TP HCM