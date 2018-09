Hai thiếu niên 15 tuổi tự tử để được bên nhau

Do hai gia đình có mối quan hệ thông gia nên không thể yêu nhau, Sơn và My đã uống thuốc diệt cỏ để được ở bên nhau.

Hiện sức khỏe của nạn nhân Chìu Thị My (sinh năm 2000, trú huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch còn Đặng Văn Sơn (sinh năm 2000, trú Buôn Dao, xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar) đã tử vong ngày 26/1.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 20/1, em Đặng Thị Vân (sinh năm 1993, trú thôn 6 xã Ea M'Nang, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ nhận được tin nhắn của em trai Đặng Văn Sơn với nội dung: "Em uống thuốc rồi". Tiếp đó, Vân lại nhận thêm một tin nhắn: "Con uống thuốc rồi, cảm ơn thím đã giúp đỡ con trong thời gian qua" từ Chìu Thị My (là cháu gái của chồng).

Quá hoảng loạn, Vân cuống cuồng gọi người thân giúp đỡ, tỏa ra đi tìm em trai và cháu gái. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, Vân bàng hoàng khi nhìn thấy Sơn và My đang nằm thoi thóp trong rẫy cà phê nhà mình, người nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. Sơn và My được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chị Triệu Thị Tình (sinh năm 1976, mẹ Sơn) cho biết, tháng 6/2014 con gái đầu của chị là Vân lấy chồng rồi về thôn 6, xã Ea M'Nang sinh sống. Trong thời gian này, những lần đến thăm chị gái, Sơn và My quen biết nhau và giữa hai thiếu niên này đã xuất hiện mối quan hệ yêu đương. Sau một thời gian, mối quan hệ này bị hai gia đình phát hiện. Vì chị gái Sơn lấy chú ruột của My nên theo phong tục của người Dao, Sơn và My không được phép yêu nhau.

Hiện sức khỏe của My đang rất nguy kịch. Gia đình em đang lo lắng, đau đớn khi thấy con mình vật lộn với cơn co giật.

Ngày 20/1, Sơn nhận được tin nhắn của My báo gia đình My đang chuẩn bị bán đất về quê để sinh sống. Biết rằng sắp phải xa nhau, tối hôm đó, Sơn đã nhờ một người bạn chở đến nhà My chơi. Đến khuya, Sơn bảo người bạn của mình về trước, còn mình về nhà chị gái ngủ.

Sáng hôm sau, Sơn và My cùng nhau đi chơi. Đến hơn 12h trưa, gia đình của My không thấy con về nên gọi điện liên tục nhưng cô bé không bắt máy. Khi gọi điện cho Sơn thì số máy đã bị khóa. Đến 15h30 cùng ngày thì gia đình biết chuyện.

Ngồi bên di ảnh của người em trai xấu số, Vân chưa hết bàng hoàng nhớ lại: "Khi phát hiện thấy Sơn và My, tôi tìm thấy chai thuốc diệt cỏ loại 500 ml bên cạnh. Khi tôi hỏi, Sơn thều thào: 'Em và My uống thuốc diệt cỏ rồi chị ơi' rồi ngất lịm".

Ông Tằng Tắng Sằn, Trưởng thôn 6 cho biết: “Người dân phát hiện 2 trẻ nằm thoi thóp trong vườn, vội đưa đến Bệnh viện huyện Cư M’gar súc rửa ruột rồi thuê xe đưa đến nhà một thầy lang tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông nhờ cứu chữa".

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã trúng độc quá nặng không thể cứu chữa được. Còn thầy lang ở huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã từ chối tiếp nhận Sơn vì tình trạng nhiễm độc của nạn nhân cũng quá nặng. Riêng về phần My, tuy được giữ lại điều trị nhưng đến chiều 26/1 tình trạng sức khỏe nạn nhân có chiều hướng xấu đi. Sau đó, My được gia đình đưa về nhà tự điều trị.

Bố và chị gái nạn nhân Sơn.

Anh Đặng Dao (sinh năm 1973, cha nạn nhân Sơn) cho biết: "Gia đình chúng tôi hoàn toàn không hay biết mối quan hệ của Sơn và My. Cho đến hôm 20/11/2014, My đến nhà rủ Sơn đi dự sinh nhật của nó, gia đình chúng tôi mới bắt đầu thấy nghi ngờ. Gặng hỏi mãi thì thằng Sơn mới nói, chúng nó yêu nhau từ tháng 6/2014. Vì tụi nó còn quá nhỏ, hai bên gia đình chúng tôi lại có quan hệ thông gia nên đã chủ động liên lạc với gia đình My yêu cầu ngăn cản mối quan hệ này.

Hôm 20/1, Sơn xin tôi xuống nhà chị gái chơi nên tôi đồng ý, đến tối nó lại gọi điện về nhà nói rằng ngủ lại mai mới về được. Vì gia đình tôi đang mải bận rộn với công việc nên không để ý, ngờ đâu tụi nó lại làm cái điều dại dột đến như vậy".

Sơn là con thứ 3 trong 4 anh chị em. Sau khi học hết lớp 9, thấy mẹ bệnh, bố vất vả với công việc đồng áng, nên Sơn đã xin nghỉ học về phụ giúp nương rẫy cho gia đình. Mặc dù mới 15 tuổi nhưng Sơn rất tháo vát và là lao động chính trong nhà. Đối với hàng xóm, Sơn là một thiếu niên hiền lành, ít nói, siêng năng nên được nhiều người yêu mến.

Về phần My, sau khi được đưa về nhà, gia đình luôn túc trực bên cô bé để chăm sóc thuốc thang. Nằm trên giường, My liên tục co giật quằn quại do chất độc trong người hành hạ. Mỗi lần My lên cơn co giật, bố mẹ cô bé lại đau đớn khôn nguôi.

Ông Đặng Văn Sinh (Trưởng buôn Dao, xã Ea Kuêh) cho biết: "Sự việc đáng tiếc xảy ra cũng là một bài học cho các thanh, thiếu niên chỉ vì yêu đương quá sớm nên mới có suy nghĩ nông cạn đến như vậy".

* Tên các nhân vật đã thay đổi