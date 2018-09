Hai 'nữ quái' lập nhóm cướp túi xách giữa Hà Nội

Tưởng đã ăn chắc với chiếc túi xách vừa giật được, nhưng Hoa và đồng bọn vẫn bị tóm khi vừa tới ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế (Hà Nội).

Ngày 7/6, Công an phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tạm giữ Ngô Thị Kiều Hoa (37 tuổi, ở quận Hoàng Mai) và Lê Thị Hậu (33 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 14h ngày 6/6, tại ngã tư Đại Cổ Việt – phố Huế thuộc phường Thanh Nhàn, cảnh sát giao thông đã yêu cầu 2 phụ nữ đi xe máy, có biểu hiện nghi vấn dừng xe để kiểm tra sau khi nghe tiếng hô cướp của người dân.

Cùng lúc này, chị Nguyễn Thị Quỳnh Lâm (32 tuổi, trú quận Hoàng Mai) đuổi tới tố 2 phụ nữ này vừa cướp túi xách bên trong có 2 điện thoại di động và 600.000 đồng.

Tại trụ sở công an, 2 nghi can khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, lợi dụng lúc chị em sơ hở Hoa và đồng bọn sẽ áp sát giật túi xách.

Lường Toán