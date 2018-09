Hai người pha chế hàng trăm nghìn lít xăng bẩn bị khởi tố

Mua chất dung môi rồi pha với xăng để tạo ra loại xăng kém chất lượng, hai người đàn ông ở Nghệ An vừa bị bắt.

Chiều 30/10, Cảnh sát kinh tế (Pc46, Công an Nghệ An) khởi tố, bắt giam ba tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi) và Nguyễn Văn Kỳ (52 tuổi) cùng trú tại xã Diễn Ngọc huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội Sản xuất buôn bán hàng giả.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Thư.

Khám xét nhà riêng của hai bị can ngày hôm nay, nhà chức trách thu tiền mặt, máy tính và các tài liệu sổ sách liên quan tới hoạt động kinh doanh xăng. Ba ngày trước, Công an Nghệ An khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả và lừa dối khách hàng.

Kết quả điều tra đã xác định Nguyễn Văn Tuấn từ tháng 8/2017 được sự ủy quyền của bố đẻ là Nguyễn Xuân Sáu (Giám đốc Công ty TNHH thương Mại Sáu Hằng, đóng ở huyện Diễn Châu) đã trực tiếp mua của doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (đóng huyện Quỳnh Lưu) 185.000 lít chất dung môi với giá 14.000 đồng/lít.

Tuấn trực tiếp pha trộn tỷ lệ 50% xăng A92 và 50% chất dung môi mua của doanh nghiệp Kiên Lục để bán cho khách hàng với giá xăng A92 đang bán trên thị trường. Số lượng xăng giả công ty của Tuấn bán ra thị trường lên tới cả trăm nghìn lít, thu số tiền chênh lệch rất lớn.

Tang vật thu giữ chiều nay tại nhà của Tuấn và Kỳ đã được niêm phong. Ảnh: Anh Thư.

Đối với Nguyễn Văn Kỳ (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Kỳ Phương) đóng tại xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) khai từ 9/2017 đã mua của doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục 40.000 lít chất dung môi. Số dung môi này được Kỳ đã pha với xăng A92 của công ty xăng dầu với tỷ lệ 2-3 lít xăng A92 + 1 lít xăng mua của doanh nghiệp Kiên Lục để bán cho khách hàng. Thời điểm bị bắt quả tang ngày 11/10, cảnh sát thu tại téc của công ty do Kỳ làm giám đốc 8.000 lít xăng đã pha chế.

Theo cán bộ điều tra, chất dung môi mà Tuấn và Kỳ đã mua để pha chế không phải là chất cấm.

Trước đó trưa 10/10, Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an Nghệ An) phối hợp với Sở Khoa học Nghệ An phá chuyên án về kinh doanh xăng bẩn. Tại công ty TNHH Thanh Ngũ, nhà chức trách bắt quả tang một xe bồn đang đổ 40.000 lít dung môi vào nơi chứa xăng. Chủ công ty khai xăng kém chất lượng được pha chế theo công thức: 50% xăng A92 + 50% chất dung môi + bột tạo màu.

Ở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Kiên Lục tại huyện Quỳnh Lưu, nhà chức trách phát hiện hai bể chứa 10.000 lít xăng A92 kém chất lượng cùng một lọ bột tạo màu cho xăng. Chủ cơ sở thừa nhận đã mua 320.000 lít chất dung môi với giá 10.600 đồng/lít. Một nửa số này đã bán cho Công ty Thanh Ngũ, số còn lại dùng để "chế biến" xăng tại cơ sở.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xăng đi giám định.

Ngày 24/10, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An kết luận 11/12 mẫu xăng A92 của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn được xác định không đạt chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Bộ Công an ngay sau đó, yêu cầu chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An "khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu để răn đe, phòng ngừa". Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã biểu dương Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trong việc phát hiện và bắt quả tang các hành vi kinh doanh xăng dầu trái phép vừa qua.

Lãnh đạo phòng cảnh sát kinh tế Nghệ An cho biết chuyên án đang được mở rộng.