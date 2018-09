Hai nghi can thảm sát 6 người trong biệt thự bị bắt

Bị cho là có liên quan đến vụ sát hại 6 người trong biệt thự của đại gia gỗ Bình Phước, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) đã bị bắt chiều 10/7.

Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt 2 nghi can là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) sau tiến trình điều tra bước đầu vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) tại căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành).

"Nghi can đầu tiên bị bắt tại Bình Phước, anh ta đã thừa nhận hành vi sát hại 6 người nhà ông Mỹ và khai ra đồng phạm. Trong chiều nay, chúng tôi đã tổ chức bắt kẻ còn lại tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM", một cán bộ điều tra cao cấp cho biết.

21h30, hàng trăm người dân xem cảnh sát khám xét nơi ở của nghi can tại xã Nhị Bình, Hóc Môn.

Nghi can Dương bị bắt tại Bình Phước Khai nhận với cơ quan điều tra 4 năm trước có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ). Tuy nhiên, mối tình này bị gia đình cô gái ngăn cản vì cho rằng Linh còn nhỏ, phải học hành.

Thời gian gần đây Dương nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình người yêu cũ vì biết họ rất giàu có. Do từng nhiều lần đến căn biệt thự nhà của ông Mỹ, hắn biết mọi ngõ ngách và thói quen sinh hoạt của mọi người.

"Dương khai đã rủ Tiến, bàn kế hoạch chuẩn bị hung khí, đột nhập vào nhà ông Mỹ để lấy tài sản. Bước đầu chúng tôi cho rằng động cơ của chúng là muốn giết người, cướp tài sản", một cán bộ điều tra cho hay.

Tối 10/7, hay tin cảnh sát bắt được các hung thủ, hàng trăm người dân xã Minh Hưng và hàng xóm thân quen với gia đình ông Mỹ nhốn nháo. Mọi người túm tụm bàn tán, bày tỏ thán phục với lực lượng công an. Biết hung thủ là Dương, họ khá bất ngờ bởi chiều 8/7 anh ta đến đám tang và còn ngủ lại. Dương luôn tỏ thái độ thương xót người yêu cũ và gia đình Linh khiến không ai nghi ngờ.

"Mấy ngày qua thật quá kinh khủng, tôi chưa từng thấy xóm mình lại hoang mang đến thế. Giờ biết mấy đứa giết người bị bắt, chúng tôi thấy nhẹ nhõm, vui mừng vô cùng", bà Nguyễn Thị An - sống gần hiện trường - cho biết.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, khoảng 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (38 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thì thấy cửa sau khóa, cửa trước khép hờ. Vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu. Ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) cùng cậu con trai đã chết trên nền nhà. Chạy lên lầu, bà Loan thấy con gái ông Mỹ (22 tuổi) và cô cháu 18 tuổi chết ở phòng ngủ.

Công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể cháu ông Mỹ (14 tuổi) nằm ở cổng nhà. Tất cả đều bị thương nghiêm trọng ở phần cổ. Chỉ duy nhất bé Na - 18 tháng tuổi - con út của vợ chồng nạn nhân được người giúp việc tìm thấy khi đang ngủ trong phòng và thoát nạn.

Ngay sau vụ thảm sát xảy ra, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát cử lực lượng điều tra có kinh nghiệm phối hợp với công an địa phương điều tra, truy bắt hung thủ. Công an tỉnh Bình Phước phát thông báo khẩn kêu gọi người dân tố giác tội phạm. Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước - cũng công khai số điện thoại của mình để tiếp nhận thông tin liên quan vụ án.

Tại TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu lực lượng công an rà soát địa bàn, truy tìm nghi can vụ thảm sát. Sáng nay, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất của TP HCM cũng được Ban chuyên án đề nghị hỗ trợ.

