Hai ngày vô vọng mò bé trai bị cuốn xuống cống

Trong lúc đùa giỡn với bạn, bé Tỷ bị rơi vào miệng cống thoát nước rồi mất tích. Đã hai ngày trôi qua, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trưa 8/9, trời kéo mây vần vũ khiến nhiều người lo lắng. Khu vực cống nước trên tuyến đường 22/12, thuộc khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương), nơi bé La Văn Tỷ (9 tuổi) bị cuốn xuống hai ngày trước, đông nghịt người. Lực lượng cứu hộ và địa phương đang dùng ván đóng vách ngăn, đặt các bao tải cát chặn nước đầu miệng cống, tiến hành bơm nước khỏi hệ thống cống dài hàng trăm mét để vào trong tìm kiếm bé trai mất tích ngày 6/9.

Trước đó, khoảng 17h ngày 6/9, cháu Tỷ cùng 2 trẻ khác tắm mưa trên tuyến đường 22/12. Cơn mưa hôm đó rất lớn, đường bị ngập sâu, nước chảy xuống cống cuồn cuộn. Một số nắp cống bị đẩy khỏi miệng cống. Trong lúc đùa giỡn với bạn, Tỷ bị rơi vào miệng cống thoát nước rộng khoảng 2 m2 trên vỉa hè. Một số người dân phát hiện lao đến cứu, song nước chảy xiết đã cuốn bé trai sâu xuống cống.

Đóng vách ngăn, chặn miệng cống để bơm nước tìm kiếm thi thể cháu Tỷ.

Thượng tá Vũ Thanh Tâm, Trưởng phòng Chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương) cho biết: "Công việc đang rất khẩn trương, phải chạy đua với thời tiết vì nếu trời đổ mưa kế hoạch sẽ phá sản do miệng cống bị chặn dòng nước không thể tiêu thoát suốt tuyến đường 22/12 dài khoảng 6 km".

Trạm bơm di động công suất lớn (3.500 lít mỗi phút) cùng hệ thống ống dẫn có tiết diện phi 200 đã được điều động. Ngoài ra, một xe bơm khác của Công ty Cấp thoát nước - Môi trường cũng được tiếp viện để nâng công suất bơm, rút ngắn thời gian, đề phòng thời tiết có mưa.

Là một trong những người đầu tiên xuống cống tiếp tục công việc tìm kiếm cháu Tỷ nhưng lại phải quay ra ngay, chiến sĩ Văn Tiến Hiếu cho biết, đường vào đoạn cống hẹp do vướng nhiều rác, cát. "Ở trong đó chỉ vừa thân người chúng tôi, bình oxy bị vướng lại nên không thể vào thêm", anh Hiếu nói và cho biết xe chuyên dụng đến hút bùn vừa được điều đến, tạo không gian cho thợ lặn tiến sâu vào trong cống.

Thượng tá Vũ Thanh Tâm cho hay, việc tìm kiếm, cứu hộ bé trai mất tích dưới cống khá khó khăn do địa hình đặc biệt. Khoảng 19h ngày 6/9, khi hàng chục người nhái có mặt thì nước dưới cống rất nhiều và mạnh do trận mưa đặc biệt lớn hôm đó.

Khoảng một tiếng sau trời tiếp tục đổ mưa rất lớn, nước tiếp tục đổ dồn về hệ thống cống khiến việc tìm kiếm càng khó khăn. Song song với việc lặn tìm, một mũi công tác khác đã triển khai phương án giăng lưới ở điểm cuối đoạn cống, cách hiện trường khoảng 300 m, do lo ngại cháu Tỷ bị cuốn đi xa.

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm nhưng vẫn không thấy tung tích nạn nhân. Đến 14h ngày 7/9, trời tiếp tục mưa lớn, việc tìm kiếm của các thợ lặn không thể tiếp tục nên lực chỉ trông chờ vào khu vực giăng lưới, mong thi thể cháu Tỷ sẽ bị áp lực dòng nước đẩy khỏi cống, song không có kết quả.

"Cống quá dài và ngập sâu trong nước. Hiện chúng tôi đưa nước từ đầu miệng cống qua hệ thống ống dẫn dài khoảng 300 mét. Phương án bơm nước khỏi đoạn cống được cho là tối ưu vì dễ dàng tìm kiếm; đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ", Thượng tá Tâm nói.

Cuộc tìm kiếm bé trai mất tích được cho là khó khăn nhất từ trước đến nay của lực lượng cứu hộ Bình Dương.

Xung quanh miệng cống, nhiều vật dụng chuyên nghiệp nằm ngổn ngang. Họ thay phiên nhau, hết lượt này đến lượt khác đeo mặt nạ, bình oxy, buộc dây thừng vào người rồi tuột thang xuống cống tiếp tục công việc tìm kiếm.

Vầng trán luôn nhíu lại, gương mặt hốc hác với nước da tái nhợt, nhiều chiến sĩ trẻ túc trực tại hiện trường lặng lẽ theo dõi động tĩnh của đồng nghiệp đang bơi sâu vào miệng cống đen ngòm, nước vẫn chảy ồng ộc. "Càng đi sâu vào trong không gian càng hẹp, chúng tôi càng di chuyển chậm và hết sức khó khăn. Chưa thấy tung tích gì của cháu bé thì bình oxy đã cạn, tín hiệu báo động vang lên, buộc chúng tôi phải quay trở ra”, một chiến sĩ cho biết.

Theo nhận định của lực lượng tìm kiếm, nhiều khả năng nước dâng đầy, trong khi lực chảy của dòng nước đã giảm nên có thể cháu Tỷ đang vướng đâu đó trong đoạn cống. "Không như tìm nạn nhân dưới sông hồ, ở lòng cống dài hàng cây số này có rất nhiều khí độc, bốc lên cay nồng. Đây là lần đầu chúng tôi thực hiện tìm kiếm khó khăn đến vậy. Nhưng nhìn gia đình cháu bé, chúng tôi vừa làm vừa cầu nguyện nhanh chóng tìm thấy cháu", người nhái cứng tuổi nhất.

Hàng nghìn người dân vẫn vây kín hiện trường ngóng tin từ lực lượng cứu hộ. Suốt đêm không ngủ, chị Nguyễn Thị Hằng, 33 tuổi, mẹ cháu Tỷ, lả trong tay người thân. Xung quanh miệng cống có nhiều bát hương cắm vội, nghi ngút khói. Một lúc sau, chị gượng dậy, tiếp tục đốt những bụi nhang khi chúng chưa kịp tàn rồi lâm râm khấn nguyện.

Giọng khàn đặc, chị cho biết trước đó không hề hay tai nạn đã xảy ra cho con trai. Chiều muộn hôm qua, đi làm về đến phòng trọ gọi mãi không thấy Tỷ đâu, chị đi tìm khắp khu trọ. Gặp được thằng bé hay chơi chung với con, nghe kể việc đi tắm mưa và Tỷ bị chìm dưới cống, chị bủn rủn tay chân không tin là sự thật. "Mọi người xác nhận đã thấy nó rơi xuống cống nhưng không ai kịp cứu nó. Trời ơi...”, chị Hằng khóc ngất.

Bà La Thị Diễm Thuý, cô ruột của cháu Tỷ cho biết cuộc sống của chị Hằng và chồng La Văn Minh (36 tuổi) rất khó khăn. Anh làm phụ hồ tại các công trình, chị làm công nhân nên thu nhập chẳng được nhiều. Đã 9 tuổi nhưng chưa được đến trường, Tỷ còn em gái 18 tháng tuổi thường xuyên đau ốm. Bé vừa xuất viện không lâu sau khi vợ chồng chị Hằng tiêu tốn toàn bộ số tiền ky cóp. Không còn tiền ở khu trọ cũ, họ vừa chuyển đến chỗ này thuê rẻ hơn thì xảy ra chuyện.

Ông Lê Văn Rum, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết: “Chúng tôi sẽ nhắc nhở các đơn vị có trách nhiệm quản lý, bảo quản nghiêm túc kiểm tra, khắc phục những miệng cống hư hỏng như không nắp đậy, lưới chắn, để tránh những tai nạn xảy ra tương tự”, ông Rum nói.

Giăng lưới tìm bé trai mất tích.

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Cảnh Dần, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết, khu vực nghi nạn nhân mắc kẹt bên trong thuộc tuyến cống của dự án thoát nước, do Sở này làm chủ đầu tư và khu vực xảy ra tai nạn thuộc địa phương (TX Thuận An) quản lý. Theo ông Dần, do dự án còn nhiều vướng mắc như như khâu giải toả mặt bằng, di dời lưới điện và nhất là nguồn vốn nên không thể triển khai nhanh như kế hoạch.

"Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình cháu Tỷ và sẽ có những hỗ trợ cần thiết giúp gia đình nạn nhân sau khi đã tìm thấy thi thể", bà Võ Thị Thanh Hương, Bí thư phường Thuận Giao cho hay.

Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cho biết, cũng trong chiều 6/9, khoảng 16h, cháu Lê Văn Mạnh (7 tuổi, học lớp 2 trường tiểu học Tân Hiệp) tan trường và đi xe đưa rước học sinh về. Đến khu phố Bà Tri xe dừng lại cho một số học sinh xuống. Lúc này trời đang mưa lớn, trong lúc tài xế bận lấy cặp sách cho các học sinh thì Mạnh đến miệng cống gần đó nghịch nước và không may bị dòng nước cuốn xuống cống. Sau khoảng 3 tiếng tìm kiếm, đến gần 19h, cảnh sát mới tìm thấy thi thể cháu tại cống nước ở khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp.

VnExpress