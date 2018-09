Hai mẹ con bị hàng xóm dùng dao lam rạch mặt

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đó ít ngày, vợ chồng ông Phúc kéo tới nhà anh Võ, dùng dao lam rạch mặt vợ con anh rất dã man.

Chiều 21/12, ông Lê Vũ Nhật Thức - Trưởng Công an xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai mẹ con bị đánh. Công an xã đã báo cáo toàn bộ sự việc lên công an huyện để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Theo trình bày của anh Lê Quang Võ (sinh năm 1981, trú thôn 1, xã Ia Krái), khoảng 20h ngày 16/12, anh nhận được điện thoại của ông hàng xóm tên Phúc nói rằng: "Hai vợ chồng mày phải sang nhà xin lỗi tao ngay lập tức, phải sang nói chuyện ngay khi tao còn một chút tính người, nếu không tao sẽ giết chết vợ chồng mày trong đêm nay".

Nghe xong cuộc điện thoại, anh Võ liền sang nhà ông Phúc. Khi anh Võ vừa bước vào, ông Phúc đã thủ sẵn một con dao bầu giơ lên đòi chém song may mắn là bà Nhuần (vợ ông Phúc) và một số người khác đã xông vào can ngăn.

Hai mẹ con chị Tường Vân bị đánh và rạch dao lam khắp người.

Thấy tình hình căng thẳng, anh Võ liền về nói vợ dắt con đi trốn nhờ nhà hàng xóm. Còn anh thì đi tìm người cứu giúp. Nghe lời chồng, chị Trương Thị Tường Vân (sinh năm 1986) dắt theo con trai là cháu Lê Đức Mạnh (sinh năm 2010) sang nhà hàng xóm trốn. Tuy nhiên đã không kịp, vợ chồng ông Phúc cùng các con phát hiện đã kéo đến, xông vào đánh hai mẹ con chị Vân.

“Bà Nhuần và con gái cầm dao lam rạch khắp mặt, cổ, tay, túm tóc đập đầu vào tường, đánh đấm và xé rách áo vợ tôi. Con trai tôi cũng bị họ đánh bầm và rách cả mắt”, anh Võ xót xa kể lại.

Một lúc sau, nhiều người đàn ông trong thôn thấy ồn ào đến can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Nguyên nhân của sự việc, theo anh Võ, cách đây hơn một tháng, bà Nhuần và vợ anh có xích mích, xô xát vì hiểu lầm xung quanh chuyện cái máy bơm nước.

Mọi chuyện sau đó đã được bà con hòa giải, dàn xếp, sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa. Bỗng dưng ông Phúc say rượu, nhớ lại liền đe dọa khiến gia đình tôi rất sợ hãi. Vợ con anh giờ sợ đến nỗi không dám quay lại đó sống nữa.

Trước sự việc trên, Trưởng công an xã Lê Vũ Nhật Thức khẳng định, việc mẹ con chị Vân bị đánh là có thật. Sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã có mặt để xử lý vụ việc, báo cáo lên Công an huyện Ia Grai. Hiện mẹ con chị đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo Công An TP HCM