Hai học sinh bị dụ dỗ phục vụ quán cafe massage

Nghe lời dụ dỗ làm ăn ở TP HCM với lương 5 triệu đồng mỗi tháng, hai học sinh lớp 8 bị người cùng quê đưa ra Hải Dương phục vụ cafe massage.

Chiều 23/10, Thượng tá Trần Minh Thành, Phó Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết, Công an huyện vừa phối hợp Công an Hải Dương giải thoát hai nữ sinh bị dụ dỗ làm ăn xa về quê đoàn tụ gia đình.

Theo điều tra, ngày 10/10 Nguyễn Mai Phượng và Nguyễn Thu Yến (đều học lớp 8, trường THCS Sơn Long, huyện Sơn Tây) bị bà Phin dụ dỗ vào lao động ở TP HCM với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Nghe lời ngon ngọt kèm theo khoản lương hấp dẫn, Phượng và Yến bỏ học giữa chừng theo người phụ nữ cùng quê.

Hai nữ sinh bị đưa đến xã Sơn Cao, huyện miền núi Sơn Hà ngủ lại một đêm. Sáng 11/10, cả hai được đưa lên xe, mệt mỏi ngủ say đến khi tỉnh dậy thì phát hoảng phát hiện mình đang ở tỉnh Hải Dương. Sau đó, hai nữ sinh này bị ép làm nhân viên phục vụ quán cafe massage ở thôn Hội Xá, xã Tân Quang, huyện Ninh Giang.

"Nhờ mang theo điện thoại di động nên khi biết mình bị lừa vào làm quán cà phê massage, chúng em đã điện thoại cầu cứu thầy cô giáo ở trường THCS Sơn Long", Phượng run run kể.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Tây phối hợp với Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) bất ngờ kiểm tra quán cà phê nói trên giải thoát hai nữ sinh Phượng và Yến trở về quê an toàn.

* Tên hai học sinh đã được thay đổi

