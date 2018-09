Hai giờ thương thuyết, bắn hạ kẻ dìm bé sơ sinh xuống nước

Hữu điên cuồng khống chế mẹ con chị Ly, bảo sẽ giết họ. Sau hai giờ khuyên nhủ bất thành, khi hắn xốc ngược bé gái dìm xuống bồn nước thì 3 tiếng súng vang lên.

Tối 6/9, ngồi bên giường vợ con trong Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, anh Bùi Văn Bảo (29 tuổi) còn nguyên vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Vợ anh và con gái 12 ngày tuổi Bảo Ngọc - bị Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi) nắm chân dốc ngược dìm xuống bồn nước - đã qua nguy hiểm.

Trước khi xông vào nhà chị Ly, Hữu la hét, đập phá khắp nơi. Ảnh: A.X

Gần 3h sáng nay, cả khu phố 3 thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, náo loạn vì tiếng la hét của Hữu. Khi Hùng (17 tuổi, em vợ anh Bảo) vừa mở cửa thì Hữu cầm gạch lao vào đập phá, chửi bới.

"Thấy người lạ, trông rất hung dữ, tôi và Hùng năn nỉ hắn về nhưng không được. Vợ tôi nghe ồn mở cửa phòng ngó ra thì anh ta xông vào khống chế. Hắn chốt cửa buồng, la hét bảo sẽ giết vợ con tôi. Vợ tôi khóc, hắn cầm viên gạch đánh vào đầu cô ấy, máu chảy rất nhiều", anh Bảo cho biết.

Cả gia đình hoảng loạn. Anh Bảo và Hùng áp sát cửa phòng, tìm cách cứu vợ con. Còn cha mẹ chị Ly (vợ anh Bảo) chạy đi báo công an. Do địa bàn xa, gần một giờ sau thiếu tá Lê Minh Chánh - Trưởng Công an thị trấn Dương Đông - cùng gần chục cảnh sát đến nơi.

Hữu vẫn la hét, đập phá. Chị Ly và con gái khóc không thành tiếng. Thiếu tá Chánh liên tục thuyết phục Hữu mở cửa, không làm hại mẹ con nạn nhân.

Sàn nhà còn loang vết máu của chị Ly. Ảnh: A.X

Khoảng 5h, Hữu mở cửa phòng, một tay xách chân bé Ngọc, tay còn lại cầm viên gạch. "Hắn quay con tôi vòng vòng, rà sát mặt đất bất chấp sự van xin của chúng tôi cũng như sự vận động của công an", anh Bảo kể.

Sợ anh ta tức giận sẽ nguy hiểm cho bé gái, ông Chánh bảo đồng đội lùi ra sau, miệng vẫn luôn khuyên nhủ Hữu. "Nhưng anh ta không có biểu hiện sẽ hợp tác. Hắn cầm hai chân bé gái xốc ngược rất lâu, cháu bé gần như không thể khóc nổi. Chúng tôi kêu gọi dừng tay thêm lần nữa nhưng anh ta lại càng manh động", thiếu tá Chánh kể.

Hữu tiếp tục quay bé gái trên tay rồi bước đến nhấn Ngọc vào bồn nước gần đấy. 3 tiếng súng lập tức vang lên, Hữu gục xuống. Ông Chánh và mọi người lao đến đỡ bé Ngọc. Nhiều đồng đội của ông khống chế Hữu. Dù bị thương nhưng hắn vùng vẫy rất khoẻ...

Mẹ con bé Ngọc và Hữu cùng được đưa đến bệnh viện nhưng đến trưa nay nam thanh niên tử vong.

Mẹ con bé Bảo đã qua nguy kịch. Ảnh: A.X

Theo bác sĩ Hồ Văn Thắng - Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, sức khoẻ của mẹ con chị Ly đang tiến triển tốt. Chị Ly bị chấn thương phần mềm vùng đầu còn bé gái không còn khóc thét, bú mẹ tốt.

Gia đình chị Ly và Hữu ở cùng khu phố, chỉ cách nhau vài trăm mét và chưa từng mất lòng nhau. Người dân địa phương cho biết Hữu vừa ra tù, mấy ngày gần đây có biểu hiện ngáo đá, hay la hét, kiếm chuyện với mọi người xung quanh.

VnExpress