Hai em bé sống sót dù bị ôtô chèn qua người

Chiếc xe đè qua người hai bé vào kéo đi một đoạn nhưng cả hai không bị chấn thương nghiêm trọng ngoài các vết trầy xước và bầm tím.

Hai đứa trẻ đang buộc dây giày thì bị xe ô tô chèn qua.

Vụ việc xảy ra trước cổng một trường mầm non ở Guangde, tỉnh An Huy, Trung Quốc, hôm 2/12. Video do camera giám sát ghi lại cho thấy bé trai đang cúi xuống giúp bé gái buộc dây giày thì bị chiếc xe hơi đâm vào và chèn qua người.

Theo RT, hai chân của bé trai xoay tròn theo vòng bánh trước khi tài xế phát hiện ra mình vừa gây tai nạn thì dừng xe lại. May mắn là cậu bé đã nhanh chóng đứng dậy và lấy lại thăng bằng sau cú đâm, vẻ mặt hốt hoảng vì sốc.

Trong khi đó bé gái bị kẹt ở bánh sau của xe và người điều khiển xe đã phải lùi lại để giải thoát cho em. Những người chứng kiến vội vàng chạy tới bế cô bé lên. People's Daily Online đưa tin do được cứu kịp thời nên hai bé không bị thương tích gì nghiêm trọng ngoài các vết trầy xước và thâm tím.

Người điều khiển xe sau đó được xác nhận mang họ Sun. Sun vừa chở hai bé trên tới trường và vài giây sau cũng chính cô lái xe chèn qua người chúng. Chiếc xe trong video là xe đi thuê.

Nhà chức trách địa phương hiện chưa thông báo liệu Sun có bị buộc tội gì hay không.

Xem video hai bé sống sót sau khi bị ôtô chèn qua người

Hướng Dương