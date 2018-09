Hai cô gái mặc hở hang chụp ảnh tại hồ nước xanh Hải Phòng

Hồ nước đã bị treo biển cấm, nhưng hai thiếu nữ xinh đẹp vẫn lội xuống tạo dáng chụp ảnh khiến nhiều người hiếu kỳ.

Hai cô gái trẻ lội xuống hồ nước xanh An Sơn, Thủy Nguyên (Hải Phòng), để làm mẫu chụp ảnh. Ảnh cắp từ video clip

Ngày 27/2, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video clip và hình ảnh về hai cô gái trẻ đẹp làm người mẫu đồ lót cho một nhóm thanh niên khoảng 10 người sáng tác tại hồ nước đá vôi xanh ngắt tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Đây là khu vực đã được chính quyền treo biển cảnh báo nguy hiểm, vì sâu tới 40 m và có nhiều hố thụt do nổ mìn.

Hình ảnh cho thấy hai cô gái trong trang phục hai mảnh che hờ một phần cơ thể, diễn cảnh vui đùa, nghịch nước bên chiếc bình gốm tại hồ nước xanh. Những vạt áo thỉnh thoảng bay lên theo cử động của người mẫu, gần như để lộ cả những điểm nhạy cảm. Phía trước là chục thanh niên trẻ với đủ loại máy ảnh, điện thoại thi nhau quay, chụp.

Hai người mẫu vẫn thoải mái diễn bất chấp rất đông người hiếu kỳ kéo đến xem. Ảnh cắt từ video clip

Người dân xã An Sơn cho biết hôm qua, một nhóm thanh niên nam, nữ khoảng gần 20 người đi ôtô về địa phương, rồi kéo nhau ra bờ hồ đá vôi nước xanh chụp ảnh, trong đó có hai thiếu nữ làm mẫu. Sự việc nhanh chóng thu hút rất đông thanh niên, người dân hiếu kỳ đổ ra xem.

Hồ nước xanh ở Thủy Nguyên rộng khoảng 20 ha, có màu xanh ngắt bỗng nhiên nổi tiếng từ cuối năm 2016, được giới trẻ đặt cho cái tên mỹ miều "Tuyệt tình cốc", thu hút hàng nghìn lượt người từ khắp nơi về chiêm ngưỡng, tham quan. Đề phòng tai nạn đuối nước, chính quyền xã An Sơn đã thông báo, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng vẫn không ngăn được người dân đổ về. Theo ông Nguyễn Văn Đăng (Chủ tịch UBND xã An Sơn), hồ nước có màu xanh do ảnh hưởng của núi đá vôi xung quanh và chất tạo thuốc nổ, chất lượng nước có thể không an toàn cho sức khỏe con người.

Giang Chinh