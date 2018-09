Hai chị em nhập viện sau khi được cho ăn hải sản

Vài phút sau khi được phụ huynh cho ăn món so biển, cô chị 10 tuổi và cậu em 4 tuổi lần lượt đau bụng dữ dội, tê môi miệng, yếu chân tay.

Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở ở Bình Đại, Bến Tre, hai bé nôn ói dữ dội, tri giác lơ mơ, tay chân cử động yếu, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính khử độc rồi chuyển lên tuyến trên.

Sự khác nhau giữa so biển có độc và sam biển chủ yếu ở phần đuôi.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhi vẫn yếu, các bác sĩ đã phải tiếp tục các biện pháp tẩy độc và truyền dịch để bù dinh dưỡng và lượng nước thất thoát do nôn ói. Phải đến gần 2 ngày sau, các bé mới dần hồi phục.

Gia đình cho biết, hai bé cùng 3 người lớn có ăn sam biển nhưng không biết đây chính là con so vốn mang nhiều chất độc có thể gây chết người. Sau khi ăn, cả 3 người lớn cùng có biểu hiện tương tự 2 bé và cũng được đưa đi cấp cứu.

Đây là trường hợp cả nhà ngộ độc thứ hai trong tuần qua do nhầm so biển với con sam biển có thể ăn được. Trước đó, 4 người trong một gia đình ở Long An cũng nhập viện trong tình trạng ngộ độc cấp. May mắn cả 4 người cùng được cứu sống.

Các bác sĩ cho biết, so biển giống con sam nhưng thân hình của so biển trưởng thành nhỏ hơn sam biển. Một chi tiết đơn giản để nhận dạng là phần đuôi. Đuôi so có hình tròn còn đuôi sam có mặt cắt hình tam giác. Sam không có độc còn so có độc tố cao.

