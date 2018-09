Hai cậu bé thoát khỏi kẻ bắt cóc nhờ nhớ 3 từ mẹ dạy

Một bà mẹ người Mỹ thót tim khi nghe hai cậu con trai kể lại tình huống chúng suýt bị ba người xấu bắt cóc.

Kể lại câu chuyện trên blog cá nhân, Jodie Norton, một bà mẹ 4 con người Mỹ, cho biết vào buổi sáng xảy ra vụ việc cô bỗng cảm thấy đau bụng không chịu nổi và phải đến bệnh viện. Jodie đã để lại 2 đứa con trai lớn nhất (8 và 10 tuổi) trên băng ghế bệnh viện chờ người hàng xóm đưa chúng đến trường.

Sau đó, Jodie mới biết rằng người hàng xóm đang ở một nơi xa khi được cô nhờ và phải mất 40 phút để đến đón bọn trẻ thay vì chỉ 5 phút như cô dự tính. Trong thời gian đó, hai cậu con trai của Jodie đã bị ba người lạ tiếp cận và nhiều lần cố thuyết phục chúng đi cùng họ vào phòng tắm trong bệnh viện.

"Khi ngồi trên băng ghế ngoài phòng chờ, một người phụ nữ và hai người đàn ông trông bụi bặm đã đề nghị bọn trẻ giúp họ vào phòng tắm, nơi bạn trai của người phụ nữ đang trốn bác sĩ, để thuyết phục anh ta ra điều trị", Jodie thuật lại lời kể của cậu con trai 10 tuổi, CJ. CJ đã trả lời: "Không, cảm ơn", nhưng họ vẫn tiếp tục đề nghị cậu bé: "Làm ơn! Cháu thực sự có thể cứu sống một người, chỉ cần cháu đi vào phòng tắm và nói với chú ấy rằng bên ngoài an toàn để chú ấy đi ra".

May mắn thay, CJ tiếp tục mạnh mẽ trả lời không và ba người đó đã phải bỏ cuộc. Trước khi người hàng xóm đến đón hai cậu bé, chúng thấy người đàn ông thứ ba xuất hiện từ phòng tắm của bệnh viện, nhảy vào xe với những kẻ kia và lái xe đi mất.

Jodie đã dạy các con cách phân biệt 'người xảo quyệt' và người lạ an toàn.

Jodie cho biết miệng cô đã há hốc trong suốt thời gian các cậu con trai kể cho cô nghe câu chuyện này. Mới đầu Jodie rất giận dữ nhưng sau cô cảm thấy biết ơn khi nghe các con giải thích lý do không đi với những người lạ mặt. "Mẹ, con biết họ là 'người xảo quyệt' vì họ yêu cầu bọn con giúp đỡ. Người lớn không yêu cầu trẻ em giúp đỡ mình", CJ đã nói.

Trước đây khá lâu, Jodie từng dạy các con mình mẹo để xác định một "người xảo quyệt". Khái niệm "người xảo quyệt" được tạo ra bởi Safely Ever After, một chương trình bảo vệ trẻ em thông minh. Người sáng lập ra chương trình này, bà Pattie Fitzgerald khuyên: "Đừng nói với con mình rằng không được nói chuyện với người lạ. Bởi một ngày nào đó chúng cần phải nói chuyện với một người xa lạ. Thay vào đó, hãy dạy con cách nhận biết người lạ nào an toàn".

Một trong những điều mà chương trình này khuyến khích phụ huynh dạy con là chỉ có những "người xảo quyệt" mới yêu cầu trẻ em giúp đỡ. Nếu người lớn an toàn cần giúp đỡ, họ sẽ yêu cầu một người lớn khác - chứ không phải là một đứa trẻ.

Pattie cũng khuyên: "Hãy thay thế từ "người lạ" bằng từ "người xảo quyệt". Một người xảo quyệt có thể là người bạn biết rất rõ, không biết chút nào hoặc biết một chút. Họ có thể là người đưa thư, người bán kem hoặc bất kỳ ai cố gắng đưa đứa trẻ của bạn ra khỏi vòng an toàn và làm tổn thương chúng".

Jodie đã thông báo vụ việc cho cảnh sát và cảnh sát đang xem lại camera an ninh bên ngoài bệnh viện để điều tra.