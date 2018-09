Hai bé trai tử vong ở cánh đồng ngập nước lũ

Không thấy hai đứa trẻ, người thân hô hoán cả trăm người lần mò ở dòng nước lũ nhưng một giờ sau mới thấy thi thể.

Chiều 14/10, bé Nguyễn Viết Huy (4 tuổi) và Nguyễn Viết Thống (3 tuổi, trú xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) là anh em con chú con bác dắt nhau rời nhà. Vài chục phút sau, người thân không thấy hai đứa trẻ nên hô hoán hàng xóm, chính quyền địa phương.

Nhiều cánh đồng, làng quê ở Nghệ An bị lũ cô lập trong 5 ngày qua. Ảnh: Anh Thư.

Cả trăm người của các lực lượng và người dân tổ chức lần mò dọc cánh đồng bị nước lũ từ sông Trai dâng ngập gần khu dân cư. Khoảng một giờ sau, thi thể của hai bé trai được phát hiện ở cánh đồng nơi nước dâng ngập sâu chừng một mét, cách nhà hai đứa trẻ 100m. Cả hai đã tử vong, dù người dân tìm cách hô hấp. Tối nay, chính quyền đang cùng người thân lo hậu sự cho hai bé.

Ngoài hai trường hợp đuối nước xảy ra tại xã Thanh Hương chiều 14/10, theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, từ ngày 10/10 đến nay đã có 9 người chết vì lũ lụt, trong số này có một trường hợp bị điện giật, số còn lại bị lũ cuốn.

Hôm nay, lũ trên sông Cả tại Nghệ An đã xuống 6,15 m, dưới báo đông 2 là 0,75m, sau khi đạt đỉnh 6,45 m vào chiều 13/10. Toàn tỉnh còn 129 hộ bị ngập.

Quân đội hộ đê

* Hàng trăm chiến sĩ quân đội gia cố đê sông Vinh ngày 14/10.

Tại thành phố Vinh, ngày 14/10, chính quyền tỉnh Nghệ An huy động khoảng 600 người chủ yếu là quân đội và công an, dân quân cấp tập gia cố 100m đê sông Vinh bị sạt lở nghiêm trọng từ vài ngày trước. Ngoài đắp bao cát ở bề mặt thì 300 khối đá hộc đã được hàng trăm chiến sĩ quân đội khuân vác dùng thuyền chở từ bờ bên này sông sang tấp vào bờ đê.

Người dân tại xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phải đi thuyền vì nước cô lập trong mấy ngày qua. Ảnh: Anh Thư.

Trước đó, từ 10/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên tỉnh Nghệ An có mưa rất to, tại thành phố Vinh đo được 401mm; nhiều huyện hơn 300mm. Lũ đã khiến nhiều xã bị cô lập, hàng nghìn nhà bị ngập...