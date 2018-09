Hai bé gái sinh đôi và em họ chết đuối dưới kênh

Trong lúc bà đi vắng, 3 bé gái được cho là ra bờ kênh nghịch nước nhưng không may bị trượt chân, tử vong.

Sáng 29/4, Công an thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn (An Giang) cùng gia đình đưa thi thể 3 bé gái là chị em họ về quê (xã Kiến An, huyện Chợ Mới) an táng.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 28/4, bà Nguyễn Thị Lệ (60 tuổi) đi bán hàng về không thấy 3 cháu gái Phạm Thị Phương Trang, Phạm Thị Ngân Trang (11 tuổi, chị em sinh đôi) và em họ Nguyễn Thị Hạnh (9 tuổi) ở nhà trọ nên tức tốc đi tìm.

Bà Lệ thấy dép của các cháu tại bờ kênh Mặc Cần Dện gần nhà liền tri hô mọi người cứu giúp. Đến gần 22h, Công an thị trấn Phú Hòa cùng người dân mới vớt được thi thể 3 cháu bé xấu số.

"Nhiều khả năng các cháu ra bờ sông nghịch nước, bị trượt chân rồi đứa này cứu đứa kia. Nhưng tất cả đều không biết bơi nên bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi", một người dân nhận định.

Hoàn cảnh 3 bé gái rất thương tâm. Phương Trang, Ngân Trang mồ côi bố mẹ từ nhỏ, đang học lớp 5 ở thị trấn Phú Hòa. Còn bé Hạnh thì bố mẹ ly hôn (mẹ đã có gia đình riêng, bố đi làm ăn xa). 3 cháu cùng sống chung với bà Lệ.

Cách nay 4 năm, vì hoàn cảnh khó khăn, bà Lệ dắt 3 cháu rời quê (xã Kiến An, huyện Chợ Mới) đến thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) thuê trọ và làm nghề bán rau cải kiếm sống.

"Chứng kiến hoàn cảnh đau lòng, người dân cùng chính quyền địa phương quyên góp hỗ trợ 3 chiếc quan tài, gần 30 triệu đồng và tổ chức xe cho bà Lệ đưa thi thể các cháu về quê an táng", anh Cao Minh Tuấn - công an viên thị trấn Phú Hòa - cho biết.

Cửu Long