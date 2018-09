Hai bảo mẫu thú nhận hành hạ dã man trẻ

Bị khởi tố, bắt giam, chủ trường mầm non tư thục Phương Anh và bảo mẫu Lý thừa nhận đã đánh đập, hành hạ các trẻ trong thời gian dài.

2 bảo mẫu hành hạ trẻ em bị bắt. Ảnh: Châu Thành

Chiều 17/12, đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh - Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, ngụ quận 8) và cháu gọi là mợ Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) về tội Hành hạ người khác.

Làm với với công an, Phương và Lý thừa nhận đánh đập các trẻ trong thời gian dài. Đối với trường hợp của Nguyễn Thị Điều (nấu ăn tại trường mần non tư thục Phương Anh), do trong clip không thấy cô này hành hạ trẻ em nên công an tiếp tục điều tra xác minh thêm. Công an cũng đang làm rõ thêm tội kinh doanh trái phép của Phương.

Theo điều tra ban đầu, Phương từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, từng trình các chứng nhận đã học qua lớp sơ cấp cứu căn bản, lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, lớp quản lý chủ trường, lớp cấp dưỡng và đã có kinh nghiệm nuôi trẻ ở một trường mầm non công lập. Còn Lý hiện học lớp cấp dưỡng tại ĐH Sài Gòn, vừa được nhận vào thử việc cuối tháng 8.

Trường mần non tư thục Phương Anh do Phương mở trên đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức hoạt động từ tháng 10/2012 nhưng thời gian đầu chỉ giữ vài trẻ và dạy đàn. Đến tháng 8, dù chưa có giấy phép hoạt động nhưng Phương treo bảng trường mần non tư thục Phương Anh và giữ khoảng 20 trẻ.

Trường mầm non của Phương đã đóng cửa. Ảnh: Châu Thành

Ngày 15/11, tổ kiểm tra của phường đã kiểm tra, lập biên bản và đề nghị Phương ngưng giữ trẻ tuy nhiên người phụ nữ này vẫn tiếp tục hoạt động. Ngày 6/12, phường lại một lần nữa kiểm tra và tiến hành xử phạt hành chính, yêu cầu Phương ngưng ngay hoạt động giữ trẻ nhưng tiếp tục bị phớt lờ.

Ngày 13/12, sau nhận được video phản ảnh về mầm non tư thục Phương Anh hành hạ các trẻ nhỏ từ 10 tháng tuổi đến 4 tuổi với các động tác như tát liên tiếp hàng chục cái, ép đầu trẻ xuống đất, bịt mũi khi cho uống sữa hay dốc ngược dọa bỏ vào thùng nước, công an đã mời hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương, Nguyên Lê Thiên Lý và người nấu ăn tại cơ sở Nguyễn Thị Điều để làm rõ. UBND phường đã ra quyết định cấm cơ sở này hoạt động.

Đến ngày 16/12, khi video được phát, để tránh bức xúc của gia đình các bé, công an đã câu lưu 3 người này để chứng minh nhóm người này thường xuyên dung tay, chân đánh đập gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Mẹ bé Nguyễn Trần Hòa - bé gái bị bảo mẫu Phương bóp cổ trong lúc cho ăn đã bật khóc nức nở khi được cho xem video con mình bị bảo mẫu Phương hành hạ. "Sao họ lại nỡ đối xử tàn ác với trẻ con như vậy. Tôi đã gửi con ở đây một năm rồi, trời ơi, vậy là con mình bị hành hạ đến bao nhiều lần rồi. Không biết một năm qua, bà này cho con tôi ăn, uống những gì nữa, chứ nhìn trong video thức ăn ghê quá. Nhiều lúc giữa khuya đang ngủ nó bỗng bật dậy khóc như mưa, nôn ói, mặt mũi hoảng loạn lắm mà vợ chồng tôi không hiểu nguyên nhân", người mẹ mếu máo.

Chị này cho biết do hoàn cảnh khó khăn, công việc bấp bênh nên hai vợ chồng chị phải gửi con để đi kiếm sống. Nghe Phương “quảng cáo” là có bằng nghiệp vụ đại học, nhà trẻ Phương Anh được trang bị tốt, gần nhà và đặc biệt là rất yêu trẻ nên chị bấm bụng chi 1,3 triệu đồng mỗi tháng cho con.

Mẹ bé Hòa khóc nức nở khi xem clip con mình bị hành hạ. Ảnh: Châu Thành

Có lần khi thấy vết bầm trên mặt của con, chị có hỏi thì bảo mẫu Phương nói do Hòa hiếu động té ngã. "Con tôi bị viêm phế quản 2 tháng nay vẫn không khỏi. Mỗi ngày, tôi có đưa thuốc nhờ nhưng không biết cô ấy có cho uống không", mẹ bé Hòa lại khóc. Chị cho biết trong mấy ngày qua, khi được ở nhà, bé Hòa đã ăn uống, ngủ và vui đùa nhiều hơn. "Tôi sẽ đưa con đi CT và đến bác sĩ tâm lý kiểm tra việc bị hành hạ vậy có phát triển bình thường hay không", người mẹ cho biết.

Chị này cho hay, đêm 16/12, bảo mẫu Phương còn tìm đến phòng trọ của chị nói rằng do nhà trẻ không có giấy phép hợp lệ nên bị đóng cửa. Bà này bảo rằng do rất thương bé Hòa nên kêu vợ chồng chị cứ gửi con, nếu ai có hỏi sẽ nói là con cháu của mình. "Lúc đó nhiều người trong xóm đã xem những hình ảnh bà này đánh các cháu trên tivi đến nói cho tôi biết. Do không xem nên tôi đâu có biết bà ta tàn ác với con mình như vậy ", mẹ bé Hòa cho hay.

Châu Thành