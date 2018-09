Hà Nội có thể lạnh dưới 10 độ

Theo dự báo, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm vài ngày tới, trong đó ngày 19/2 rét hại, nhiệt độ Hà Nội có thể thấp nhất là 9 độ C.

Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, trước tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, mưa rét kéo dài, khả năng Hà Nội có những ngày rét đậm, rét hại, để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, Sở thông báo cho phụ huynh theo dõi chương trình dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 6h30. Nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học. Nhiệt độ dưới 7 độ C học sinh THCS nghỉ học.

Theo dự báo ngày mai Hà Nội sẽ rét đậm, rét hại. Nếu nhiệt độ dưới 10 độ C học sinh sẽ được nghỉ học.

Sở Giáo dục nhắc nhở, trong những ngày nghỉ do trời rét đậm, rét hại, nhà trường cần bố trí lực lượng trực để quản lý, đảm bảo giữ ấm cho những học sinh vẫn đến trường. Đặc biệt, hoạt động hành chính của trường vẫn diễn ra bình thường.

"Nhà trường có trách nhiệm thông báo tới cha mẹ học sinh để quản lý và đảm bảo sức khỏe cho con em trong thời gian nghỉ, tổ chức, hướng dẫn cho các em tự học ở nhà", thông báo nêu rõ.

Sau nghỉ rét, căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhà trường bố trí việc dạy và học phù hợp, có kế hoạch dạy bù hợp lý, không được dạy dồn tiết hoặc cắt xén chương trình.

Dự báo thời tiết gần đây nhất cho thấy, ngày 19 đến 23/2, nhiệt độ miền Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C, trong đó ngày 19/2 được dự báo là rét đậm, rét hại nhất. Nhiều khả năng trời rét đe dọa tới gia súc, gia cầm ở các tỉnh vùng núi cao.

Theo nhận định của một chuyên gia khí tượng, từ nay đến đầu hè, miền Bắc còn 1-2 đợt rét đậm, rét hại vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3.

