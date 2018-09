Hà Nội cho học sinh nghỉ học tránh bão

Cùng với Hà Nội, các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình... đồng loạt ra quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày mai.

Chiều 10/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo khẩn gửi các trường học trên địa bàn. Theo đó, cơn bão Haiyan sẽ đi vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, có thể gây thiệt hại nặng nề. Vì vậy, để phòng tránh những thiệt hại về người và tài sản, Sở yêu cầu các trường học trên địa bàn thủ đô cho học sinh nghỉ học ngày 11/11( thứ hai ).

Phó giám đốc Sở Nguyễn Hiệp Thống cho biết, các trường học phải ngay lập tức thông báo rộng rãi đến cha, mẹ học sinh về kế hoạch nghỉ học nêu trên. Trong trường hợp đặc biệt, nếu có học sinh chưa nhận được thông tin, vẫn đến trường thì nhà trường cần phải bố trí lực lượng tổ chức tiếp nhận, quản lý và đưa các em vào nơi tránh bão an toàn và thông tin cho gia đình đến đón.

Các trường học phải bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý tình huống khi thiên tai xảy ra, đặc biệt chú ý đối với những địa bàn thuộc vùng núi, vùng sâu, nơi gần ao hồ, sông, suối. Đồng thời, các đơn vị trường học chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương lên phương án dọn dẹp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập bình thường tại nhà trường sau khi thiên tai xảy ra.

"Sở sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết và thông báo cụ thể kế hoạch dạy học trong những ngày tiếp theo", ông Thống cho hay.

Học sinh ở nhiều tỉnh mà bão Haiyan đi qua sẽ được nghỉ học. Ảnh minh họa: Hoàng Thùy.

Sở GD&ĐT Nam Định cũng vừa thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học ngày thứ hai (11/11) và chủ động có kế hoạch dạy bù sau. Trước đó, Sở có công điện yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường, các trung tâm theo dõi chặt chễ diễn biến của bão, mưa, ngập sau bão để tích cực chủ động phòng chống: chằng chống nhà cửa, lớp học, phòng học bộ môn. Đặc biệt, bảo vệ chặt chẽ các hệ thống máy móc, máy vi tính, thiết bị điện…, đề phòng nước ngập, chập điện hoặc kẻ gian lợi dụng lấy cắp.

Sở Giáo dục Nghệ An yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học hai ngày 11 và 12/11, thông báo kế hoạch cho phụ huynh đề phòng tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn cho học sinh. Các trường phải bảo quản an toàn tuyệt đối thiết bị, tài liệu hồ sơ và có kế hoạch sơ tán tài sản, bảo vệ người khỏi khu vực nguy hiểm.

Sở Giáo dục Hà Tĩnh chỉ đạo các trường chủ động cho học sinh nghỉ học theo kế hoạch di dời dân của địa phương và khi thời tiết diễn biến xấu. Còn Sở Giáo dục Quảng Bình yêu cầu các trường học thông báo ngay đến các gia đình học sinh, các thầy cô giáo về tình trạng bão, lũ. Đồng thời cho học sinh nghỉ học, giáo viên nghỉ dạy đến khi đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên mới được tổ chức dạy học lại. Những trường hợp đau ốm, phụ nữ có thai, cán bộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn (nhà tạm, ở xa, con nhỏ,…) phải cho nghỉ, không huy động đến trường làm việc. Các trường Dân tộc nội trú, bán trú phải cho học sinh nghỉ sớm hoặc quản lý tại trường nếu đi lại trước bão không an toàn.

Sở Giáo dục Ninh Bình cũng thông báo cho các trường dừng các hoạt động dạy học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường hợp cần thiết, hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng chống lụt, bão.

Theo VnExpress