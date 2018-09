Góc khuất đắng cay của các nữ DJ trẻ

Ngoài việc bị sàm sỡ, có cô còn bị 'đại ca' dí súng vào đầu, yêu cầu tắt nhạc để nghe điện thoại hay nhiễm các bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng.

Những năm gần đây, tại nhiều thành phố lớn trên cả nước, quán bar, beer club, cafe DJ đua nhau ra đời. Với nữ DJ, công việc thường bắt đầu buổi tối và kết thúc khi sang ngày mới. Bên cạnh ánh hào quang, những bóng hồng xinh đẹp theo nghề “quay đĩa” phải chịu nhiều điều tiếng và áp lực từ gia đình, xã hội.

Nữ DJ trẻ Trương Tiểu My (sinh năm 1995) quê ở Đà Nẵng vừa đăng quang Miss DJ 2015. Nhìn cô gái miền Trung dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp, luôn nở nụ cười tươi trên môi, ít ai biết được rằng My là cô gái chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Năm My lên lớp một, mẹ đột ngột qua đời. Thiếu tình thương, đùm bọc của mẹ, nhưng cô vẫn cố gắng vươn lên trong học tập.

Khi lên 18 tuổi, bố cô vào một ngôi chùa ở Vĩnh Long quy y cửa phật. My một mình vào Sài Gòn học lớp 12. Học xong THPT, My được tuyển thẳng vào trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

My đến với nghề “quay đĩa” khá tình cờ. Trong lần đi sinh nhật bạn ở một quán bar, thấy anh làm DJ sáng tạo ra những bản nhạc hay, điều khiển những giàn âm thanh khủng “nhìn rất nghệ sĩ”, My ước một ngày, cô cũng có thể làm công việc như vậy. My quyết định rẽ hướng, bỏ học múa ở trường cao đẳng về quê học nghề DJ. “Thời gian đầu mình bị áp lực lắm, anh chị em trong gia đình đều phản đối”, My nói. Hiện, My vừa học vừa làm nghề DJ, cô đang tập đánh, sáng tác những kiểu nhạc khó, học tiếng Anh để phát triển.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc (DJ Rubie) từ bỏ làm người mẫu để theo nghề DJ.

Từng là một người mẫu có tiếng ở Sài Gòn, cô gái cá tính Nguyễn Thị Hồng Ngọc (DJ Rubie, SN 1985) quê ở Sài Gòn, đến với nghề DJ được hơn 4 năm nay. Ngọc tốt nghiệp cấp ba, do không có điều kiện theo học DJ nên Ngọc chọn nghề người mẫu. Qua các sự kiện, Ngọc có cơ hội tiếp xúc với những DJ nổi tiếng. Khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí và có điều kiện để theo nghề, Ngọc rẽ hướng đến với DJ. “Học DJ để biết đánh thì dễ, nhưng để có thể chơi tốt, sáng tạo ra những bài nhạc hay là cả một quá trình dài học tập, khổ luyện. Mình phải mất một năm học mới tự tin đứng trên sân khấu chơi nhạc”, Ngọc nói.

Bốn năm theo nghề, giờ cái tên DJ Rubie trở nên quen thuộc ở các quán bar, beer club ở Sài Gòn. Cô cũng chuyển sang làm DJ mobile để thử sức, với những chuyến đi lưu diễn trong và ngoài nước. Đồng thời, cô cũng là chủ một quán beer club nổi tiếng ở Sài Gòn dành cho những người đồng tính nữ. Hiện cô có thu nhập ổn định từ 40-50 triệu đồng một tháng.

Tuổi đời còn trẻ, nhưng nữ DJ xinh đẹp Diệp Hồng Phấn (DJ Pink, sinh năm 1995) là cái tên được nhiều người biết đến khi đoạt giải 3 cuộc thi DJ tài năng Paradise năm 2012 và là top 7 thí sinh tài năng Miss DJ 2015. Hồng Phấn sinh ra trong một gia đình nông dân, đông con ở xứ dừa. Gia cảnh khó khăn, đang học lớp 6, Hồng Phấn phải bỏ học đi làm thuê cho một công ty sản xuất bánh ở Sài Gòn.

Hai năm ở Sài Gòn, cô bươn chải nhiều nghề với vô số môi trường làm việc khác nhau từ công nhân may, da giày, đến bưng bê, phục vụ quán cafe… “Mình đến với nghề DJ từ lúc 14 tuổi. Lúc đó, phục vụ cho một quán cafe DJ ở Sài Gòn. Khi đề xuất với một anh DJ trong quán theo học nghề, anh đồng ý và mình trả học phí dần mỗi khi nhận lương hằng tháng. Mình bước chân vào nghề DJ từ đó”, Hồng Phấn kể.

Với thâm niên trong nghề 7 năm, thời gian Hồng Phấn ở các quán bar, beer club còn nhiều hơn ở nhà và cũng chứng kiến không ít những chuyện nghề mà giờ nhớ lại không khỏi rùng mình. Với Hồng Phấn, ký ức kinh hoàng khiến cô luôn giật mình mỗi lần nhớ đến đó là trận hỗn chiến ở một quán bar tại thành phố Phan Rang (Ninh Thuận) năm 2012. “Đêm ấy, mình đánh nhạc cho quán. Thấy một nhóm thanh niên say rượu dùng dao, kiếm đánh nhau. Sợ quá, mình bỏ sân khấu chạy vào nhà vệ sinh trốn, nhưng một trong số bọn họ chạy theo vào sàm sỡ mình. May sao có người ứng cứu kịp. Sau đó, một thanh niên bị chém chết ngay tại quán”, Hồng Phấn nhớ lại.

Theo Hồng Phấn, làm việc trong bar là môi trường độc hại, thường xuyên phải tiếp xúc, hít các chất độc từ thuốc lá, sisha, khói cay từ sân khấu... Năm 2012, nữ DJ Mỹ Quyên (DJ Bo) hàng đầu Việt Nam đột ngột qua đời khi đang đi diễn ở Hải Phòng. Theo các đồng nghiệp kể lại, DJ Bo bị ho khá nặng nhưng không chịu đi bác sĩ. Khi ra Bắc, thời tiết càng khiến bệnh nặng hơn nên cô phải dùng thuốc ngủ. Khi hôn mê, DJ Bo được chuyển tới bệnh viện nhưng do viêm phổi trầm trọng nên đã qua đời. “Nhận tin sốc của người chị, lúc bấy giờ mình mới biết lo cho sức khỏe bản thân. Mình đi khám, phát hiện bị tràn dịch màng phổi nặng vì hít nhiều khói thuốc, hơi cay và phải nằm viện điều trị nhiều tháng trời”, Hồng Phấn nói.

Miss DJ 2015 Trương Tiểu My.

Nữ DJ Hà thành Phạm Thùy Linh (DJ Linh Linh Phạm, sinh năm 1990) gắn bó 6 năm với nghề. Ngồi nói chuyện, Linh thường xuyên hút thuốc lá. Linh cho biết, làm việc chủ yếu trong các bar, beer club trong khoảng thời gian từ 21h đến 2-3h sáng hôm sau. Đồng hồ sinh học của những người theo nghề DJ bị đảo lộn hoàn toàn khi “ngủ ngày cày đêm”. “Trước em không hút thuốc nhưng công việc đêm hôm nhiều áp lực, thường xuyên ngửi mùi thuốc lá, đến lúc nghiện lúc nào không hay”, Linh nói.

Theo Linh, DJ nữ luôn phải cảnh giác trước những cám dỗ và va chạm với khách. Không ít lần trong bar, cô gặp những trường hợp khách say xỉn, không làm chủ được hành vi của mình, sẵn sàng ném bất cứ thứ gì lên người DJ. Có khi đang xuống nhạc, thấy hoa quả, chai bia, cốc bay trên sân khấu. Có người còn ném cả giày, dao, bởi vì đang phê lắc lư, xuống nhạc làm những “tay chơi” cụt hứng.

Linh kể, một trong những chuyện dở khóc, dở cười trong nghề mà cô chứng kiến là một nữ DJ đi diễn ở một bar nổi tiếng ở Hải Phòng. “Khi bạn DJ đang mải mê lên nhạc, bỗng có một thanh niên xăm trổ dí súng vào đầu đề nghị tắt nhạc để… nghe điện thoại. Cô bạn sợ, mặt tái đi, cả buổi tối vừa đánh nhạc vừa run”, Linh kể.

DJ Hồng Phấn và DJ Tiểu My.

Nữ DJ tên Lê thường xuyên làm tại các quán bar lớn ở Hà Nội trải lòng, nhiều khi cô biết rõ những ly rượu khách mời có thể có chất kích thích, thuốc lắc trong đó, nhưng vẫn phải uống. Quen dần, mỗi lần chơi nhạc, nếu có chất kích thích Lê “phiêu” hơn trong những bản nhạc và rồi cô bị nghiện lúc nào không hay. “Giờ đi diễn, lúc nào trong túi mình cũng có thuốc lắc. Nếu cắn thuốc và uống ít rượu, chơi nhạc mới bốc lửa và có nhiều tiền bo từ khách. Mình cũng muốn cai thuốc, nhưng chưa thực hiện được”, Lê kể.

Lê cho biết, không ít DJ nữ sẵn sàng cặp kè với những đại gia thường lui tới vũ trường. Sau khi thỏa mãn, những đại gia này nhanh chóng bỏ họ để cặp kè với những cô gái khác xinh đẹp, trẻ trung hơn.

Diệp là một DJ nữ trẻ vùng sông nước miền Tây, cô từng có tiếng và đắt show tại Sài Gòn. Nhưng cuộc đời cô đã sang một lối khác khi gặp một “sở khanh” trong lần đi diễn.

“Anh ấy đẹp trai, nhìn ga lăng lịch sự, thường xuyên đến bar mình diễn và bo rất nhiều tiền. Có lần anh tặng cả nghìn đô, xe máy. Sau thời gian quen nhau, mình với anh ấy yêu nhau và sống chung. Lúc đó mình mới biết đợt anh ta có tiền nhiều là do cá độ bóng đá thắng. Về sau, thua hết tiền, những đồ vật giá trị tặng mình anh lấy lại hết, để mặc mình với đứa con trong bụng và chia tay”, Diệp nói. Đau khổ khi phải bỏ chính đứa con của mình, cô bắt đầu tìm đến rượu, giải sầu.

Miss DJ 2015 Tiểu My chia sẻ, trong khi đi làm, cô gặp không ít những “dê xồm” say rượu gạ tình. “Có những người bằng tuổi cha chú, gặp mình thường đặt thẳng vấn đề đi chơi qua đêm cùng sẽ cho nhiều tiền, mua xe xịn, điện thoại đẹp…”, My nói.

My cho biết, ngoài vượt lên những cám dỗ trong nghề, các DJ cũng cạnh tranh quyết liệt với nhau. Một số DJ sẵn sàng chơi xấu để làm mất uy tín “đối thủ”. Ngoài ra, để giành được suất đánh vào những giờ đẹp trong vũ trường đồng nghĩa với nhiều tiền hơn, nhanh nổi hơn, không ít nữ DJ phải mua chuộc, thậm chí đánh đổi tình...

Theo Tiền Phong