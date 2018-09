Góa phụ giả gái tân lừa tiền nhà chồng sắp cưới

Tự xưng là Phó giám đốc ngân hàng lớn, Duyên còn chụp ảnh cưới để tạo lòng tin với gia đình chồng tương lai và lừa khoản tiền lớn.

Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thị Duyên (sinh năm 1977, ngụ xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 200 triệu đồng.

Khoảng tháng 10/2014, anh Trần Văn Vinh (sinh năm 1980, ngụ xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) có quen biết cô gái có nick name My Duyen qua Facebook. Cô này giới thiệu tên là Mỹ Duyên, sinh năm 1983, chưa lập gia đình, quê Mỹ Đức (Hà Nội), đang là phó giám đốc một ngân hàng lớn, chi nhánh ở Đà Nẵng.

Quá trình trò chuyện, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương và định tiến tới hôn nhân. Khi biết hai người họ hàng nhà anh Vinh ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và huyện Anh Sơn (Nghệ An) có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, cô này liền khoe mình có anh trai đang làm Giám đốc một công ty may ở Hàn Quốc, có khả năng bảo lãnh người sang xuất khẩu lao động với chi phí 150 triệu đồng một người.

Duyên nói mình là Phó giám đốc ngân hàng, chưa lập gia đình để lừa tiền anh Vinh.

Tin lời, đầu tháng 1, hai nạn nhân đầu tiên đã đưa cho Duyên số tiền 190 triệu đồng nhưng sau một thời gian không thấy cô ta đả động tới việc xuất cảnh, gia đình đã báo công an. Qua xác minh nhân thân của nghi can có nickname My Duyen, công an phát hiện tên thật của cô gái này là Phạm Thị Duyên (sinh năm 1977, ngụ xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Duyên là lao động tự do, không phải phó giám đốc ngân hàng, mưu sinh chủ yếu bằng nghề buôn bán rau và trái cây, học hết lớp 8, chồng đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, có một con trai 17 tuổi đang làm thợ kim hoàn tại Hà Nội. Từ năm 2012 tới nay, Duyên không có mặt tại địa phương, thuê trọ sống tại TP Vinh (Nghệ An).

Sau sự việc bị cô con dâu hụt cho “ăn quả lừa”, gia đình anh Vinh vẫn chưa hết sửng sốt. Người em dâu Vinh kể lại, dịp trước Tết Nguyên đán, anh Vinh đưa Duyên về giới thiệu. Cô gái ăn mặc sang trọng, đeo nhiều trang sức, tự giới thiệu hiện là phó giám đốc ngân hàng, bố là đại tá quân đội về hưu, gia đình giàu có. Ngày 25/12 âm lịch, cả hai đi chụp ảnh cưới, dự định ra Tết sẽ làm lễ kết hôn.

Trong thời gian đó, Duyên thường xuyên đến nhà anh Vinh ở Can Lộc chơi, còn lân la làm quen với nhiều người trong họ, khoe có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Vì tin tưởng nàng dâu tương lai, một số người đã giao tiền nhờ Duyên giúp.

Nhắc đến cô con dâu hụt, mẹ anh Vinh (68 tuổi) bần thần tâm sự, khi con trai đưa bạn gái về giới thiệu, gia đình bà đều vui mừng tưởng sắp có con dâu tài giỏi, không ngờ lại gặp phải kẻ lừa đảo. Sự việc vỡ lở, gia đình cũng xấu hổ với bà con, hàng xóm.

Duyên cùng tang vật vụ án khi bị bắt.

Cơ quan công an cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo mới lần đầu xảy ra trên địa bàn. Công an Can Lộc đã phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh từ Hà Nội, Thái Bình đến Đà Nẵng.

Duyên cũng rất cao tay khi thường xuyên đến ở tại nhà người yêu ở Can Lộc để lấy lòng tin của các nạn nhân và sử dụng luôn địa điểm này để làm nơi giao dịch. Quá trình nhận tiền, Duyên không có giấy biên nhận, không để lại bút tích, nhận trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản tại ngân hàng nông nghiệp của người yêu mở tại huyện Anh Sơn.

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, đủ cơ sở để bắt giữ Phạm Thị Duyên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 16h ngày 26/3, công an đã ập đến bắt giữ khi Duyên vừa xuất hiện tại thị trấn Nghèn (Can Lộc) để nhận thêm 20 triệu từ một nạn nhân.

Tại trụ sở công an, Duyên thừa nhận hành vi lừa đảo. Duyên khai đã chụp ảnh cưới với anh Vinh để tăng lòng tin đối với gia đình, định lừa tiền xong sẽ cao chạy xa bay và tin rằng với họ tên, tuổi, nghề nghiệp và quê quán giả mà mình dựng lên, công an khó lòng phát hiện. Khi bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Duyên đã mua vàng, tiêu xài cá nhân và đi du lịch hết. Công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo Pháp Luật Việt nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi