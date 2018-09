Gõ bàn phím bằng mũi phá kỷ lục thế giới

Một thanh niên Ấn Độ vừa phá kỷ lục gõ bàn phím máy tính bằng mũi nhanh nhất thế giới với 97 ký tự trong vòng 47,44 giây.

Mohammed Khurshid Hussain gõ bàn phím bằng mũi. Ảnh: The Hindu.

Mohammed Khurshid Hussain, 23 tuổi, hôm 27/2 dùng mũi gõ dòng chữ: "Guinness World Records have challenged me to type this sentence using my nose in the fastest time" (Sách kỷ lục Guinness Thế giới yêu cầu tôi gõ câu này bằng mũi trong thời gian nhanh nhất).

Địa điểm lập kỷ lục là thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ. Hussain hoàn thành thử thách trong vòng 47,44 giây, Huffington Post cho hay.

"Đây là lần thứ hai tôi thử phá kỷ lục", The Hindu dẫn lời Hussain nói. "Cách đây vài tháng, tôi gõ câu trên bằng mũi mất 54 giây".

Trước đó, một người Ấn Độ khác có tên Neeta lập kỷ lục tháng 11/2008 tại Dubai với thời gian 1 phút 33 giây.

Trọng tài Guinness sẽ kiểm tra lại quá trình gõ phím trước khi xác nhận kỷ lục mới. Việc này có thể mất 4 tháng.

Hussain cũng chính là người nắm giữ kỷ lục về tốc độ đánh máy bằng tay nhanh nhất thế giới, được thiết lập hồi tháng 2/2012. Anh gõ 26 ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh chỉ với thời gian 3,43 giây.

Nguyễn Tâm

(Video: Hybiz TV)