Giường Hoàng gia của ông Lê Ân sắp về nước

Phần màn treo quanh giường được thêu từ hơn 2.500 km sợi lụa bởi các thợ thủ công của nhãn hàng xa xỉ Hermes. Trên giường còn có huy hiệu riêng do trường thêu The Royal School of Needlework – nhóm thêu váy cho Công nương Kate Middleton, làm ra. Savoir Beds cho biết sẽ chỉ bán 60 chiếc giường loại này trên thế giới, để kỷ niệm 60 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth tại vị.