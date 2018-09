Giết hàng xóm vô cớ rồi leo lên cây ngủ

Thấy bà Nga đứng nói chuyện ngoài ngõ, Hiếu bất ngờ rút dao đâm chết, sau đó trốn lên cây ngủ cho tới lúc bị bắt.

Hiện công an Bình Định đang tạm giữ, tiếp tục điều tra Trần Văn Hiếu (sinh năm 1993, ở thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi vô cớ giết người. Nạn nhân là bà Phạm Thị Ngọc Nga (sinh năm 1963, ngụ cùng thôn).

Anh Võ Quốc An (sinh năm 1995, con bà Nga) nghẹn ngào kể lại sự việc: "Khoảng 14h30 ngày 4/1, tôi ngồi trong nhà thấy một vài đứa trẻ đang giỡn đùa phía trước nên đi ra nói chuyện cho vui vì tôi ở xa mới về quê được mấy ngày. Mấy chú cháu đang đùa vui thì bất ngờ tôi bị Hiếu đi từ phía sau dùng đá đập vào đầu. Khi tôi ngã xuống, mấy đứa nhỏ la lên, còn Hiếu thì dùng tay chân đánh túi bụi vào người tôi. Tôi hoảng hồn cố gượng dậy chạy thật nhanh về nhà”.

Con trai nạn nhân đau đớn kể lại sự việc mẹ bị sát hại.

Thấy bố mẹ đang ngồi xem vô tuyến trong nhà, anh An ngồi ở bậc thềm nói vọng vào là mình vừa bị Hiếu đánh. Sau khi ra xem thương tích của con, vợ chồng ông Sáu đi ra phía trước để tìm gặp Hiếu. Thấy vợ chồng ông Võ Văn Sáu (sinh năm 1959, bố của An) đến, Hiếu thản nhiên đi tới và tỏ vẻ nghênh ngang.

Ông Sáu hỏi: “Sao mày lại đánh thằng An. Nó với mày cãi lộn à”. Hiếu trả lời: “Không cãi cọ gì hết. Tôi nhìn mặt nó gai gai, thích đánh thì đánh thôi. Nó ở xa mới về mà cái mặt dác dáo, đánh cho nó chừa”.

Biết Hiếu là tên ngỗ ngược có tiếng, ông Sáu không nói tay đôi nhưng nói sẽ mách mẹ Hiếu về việc này. Lúc này, Hiếu dọa: “Ông mà mách mẹ tôi, tôi giết cả nhà ông không còn một mạng”. Nghe Hiếu nói vậy, vợ chồng ông Sáu im lặng và bỏ về.

Khi về đến gần nhà, bà Nga đứng nói chuyện với một số hàng xóm. Nói mới vài ba câu, Hiếu bất ngờ chạy tới rút dao bấm đâm vào ngực trái bà Nga, làm nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ. Sau đó, tên cồn đồ cầm dao bỏ chạy.

Anh An cho biết: “Tôi chạy đến nơi thì thấy mẹ mình nằm dưới đất, tôi đỡ mẹ dậy, mẹ chỉ nói được câu: 'Thằng Hiếu nó đâm mẹ' rồi ngất lịm”. Ngay sau đó, gia đình đưa bà Nga đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đến 0h ngày 5/1, bà Nga tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị vật sắc nhọn đâm thấu tim, gây mất máu cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Quy Nhơn đã có mặt tại hiện trường. Sau khi lấy lời khai của những người liên quan, cơ quan chức năng xác định hung thủ là Hiếu nên đã tiến hành truy bắt hung thủ. Khi lực lượng chức năng đến nhà Hiếu, bà Lê Thị Năm (sinh năm 1950), mẹ hung thủ cho biết, sau khi gây án con trai mình chưa về nhà.

Hiện trường nơi thủ phạm vô cớ giết hàng xóm.

Nhận định hung thủ chưa thể trốn chạy xa, lực lượng chức năng tiếp tục chia làm nhiều mũi trinh sát để truy bắt. Khoảng 3 tiếng sau, một vài người dân gần nhà Hiếu chợt nghe tiếng nói của ai đó trên cây tra. Khi nhìn lên, họ phát hiện Hiếu đang nghe điện thoại nên khẩn báo lực lượng chức năng đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, cuối giờ trưa ngày 4/1, hắn cùng một số thanh niên ở địa phương mua rượu nhậu ở gần nhà. Khi tất cả đã ngà ngà say, hắn lảo đảo đi về nhà rồi gặp anh An, thấy gai mắt nên đánh anh An. Sau đó vì sợ bị gia đình anh An mách mẹ nên đã ra tay sát hại bà Nga. Sau khi gây án, Hiếu đem con dao vứt ở bụi rậm phía sau nhà, rồi leo lên cây tra ngủ. Cơ quan chức năng đã thu con dao bấm.

Sau khi con trai bị bắt, bà Năm ủ rũ vì mệt và xấu hổ. Bà Năm cho biết: “Thằng Hiếu không giống ai trong gia đình này cả. Nó chỉ làm khổ gia đình, khổ tôi chứ chẳng làm được tích sự gì. Nó lớn ngần tuổi này mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Nó không chịu học nên đến giờ nó không biết chữ. Bảo nó làm chuyện gì nó cũng lười biếng không chịu làm. Nó không làm ra tiền đã đành, đằng này nó còn phá làng phá xóm”.

Ông Bùi Văn Hưng, Trưởng thôn Lý Hòa, cho biết: “Gia đình bà Năm thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cuộc sống gia đình khó khăn, phải mưu sinh từng bữa để kiếm sống. Tuy nhiên, Hiếu lại la cà chơi bời, không giúp được gì cho gia đình”.

