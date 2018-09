Giây phút nổ súng trấn áp nghi can gây thảm sát ở Yên Bái

Bị phát hiện trốn trong lùm cọ, mặc lời kêu gọi ra đầu hàng, Đặng Văn Hùng vẫn bỏ chạy. Sau loạt súng thị uy của cảnh sát, thấy người tình bị khống chế, Hùng mới nộp mình trong trạng thái hoảng loạn, không chống cự.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng (Phó giám đốc Công an Yên Bái) cho biết theo lời khai của Đặng Văn Hùng, cảnh sát đã tìm được một khẩu súng kíp và con dao quắm do nghi can vứt phi tang trong quá trình lẩn trốn. Tuy nhiên, con dao được xác định không phải là hung khí gây án.

Chiều 16/8, một tổ công tác tiếp tục vào rừng tìm khẩu súng thứ 2 của Hùng nhưng gặp trời mưa lớn đã phải quay ra. Hôm nay, việc việc tìm kiếm tiếp tục. "Con dao gây án được khoanh vùng bị vứt ở khu vực cách nơi gây án chừng 2 quả đồi", một nguồn tin cho hay.

Khi bắt Hùng, công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Ảnh: Công an cung cấp

Về quá trình truy bắt Hùng, ông Lê Đức Thọ (Phó trưởng Công an huyện Văn Yên, Yên Bái) cho biết tối 14/8, sau hơn một ngày tung hàng trăm người tìm kiếm, công an nhận được thông tin có hai người khả nghi xuất hiện ở khu vực thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, ra lệnh cho tổ công tác do đại tá Hoàng Văn Đường (Trưởng công an huyện Văn Yên, nguyên là trưởng công an huyện Lục Yên) cùng thượng tá Bùi Văn Hùng (Trưởng Công an huyện Lục Yên) trực tiếp chỉ huy các mũi vây ráp.

Đại tá Hoàng Văn Đường - Trưởng công an huyện Văn Yên kể lại giây phút khép vòng vây bắt giữ nghi can gây thảm án.

Khoảng 40 công an quần thảo từ 21h ngày 14/8 đến 4h ngày 15/8 nhưng không có kết quả nên đã ém quân mai phục. Khoảng 6h, công an nhận được tin ông Hà Văn Liên (50 tuổi, xã Khánh Hòa) vừa phát hiện một chiếc bật lửa rơi trên đường cùng bóng dáng một đôi nam nữ.

Lực lượng truy tìm tiếp tục quần thảo khu đồi, phát hiện có hai người đang núp trong lùm cây cọ. Cảnh sát khép vòng vây khi xác định đây là nghi can gây thảm án Đặng Văn Hùng và người tình của anh ta Nguyễn Thị Hán.

Vị trí gây án và nơi Đặng Văn Hùng bị bắt (chi tiết). Đồ họa: Tiến Thành

Nhà chức trách kêu gọi ra trình diện nhưng họ bỏ chạy. "Chúng tôi buộc phải nổ súng thị uy", ông Lê Đức Thọ (Phó trưởng Công an huyện Văn Yên) nói và cho hay khu vực Hùng lẩn trốn địa hình đồi núi rất hiểm trở, diện tích rộng khiến việc siết vòng vây phải hết sức cẩn thận. Hùng được xác định mang theo hai khẩu súng kíp nên để uy hiếp nghi can, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng trấn áp.

Sau khi tiếng súng, Hán bị bắt trước. "Hùng thấy vậy đầu hàng, không chống cự. Tâm lý anh ta khá hoảng loạn”, đại tá Hoàng Văn Đường (Trưởng công an huyện Văn Yên), trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt kể lại.

Khu vực truy tìm nghi can Hùng được mở rộng trong bán kính 30km tính từ hiện trường. Ảnh: Quý Đoàn

Tính theo đường chim bay, từ hiện trường nơi xảy ra vụ án tới nơi nghi can bị bắt chỉ chừng 5km. Tuy nhiên cung đường chạy trốn của Hùng và Hán được cho rằng rất quanh co, vượt qua dẫy núi Con Voi được xem là nơi rừng thiêng nước độc ít người đặt chân đến.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai thời điểm bị bắt anh ta đang tìm đường trốn tới tỉnh Lào Cai. Mặc người tình nhiều lần khuyên ra đầu thú, anh ta quyết không nghe theo. Trong 63 giờ lẩn trốn, đôi tình nhân ăn rau rừng và uống nước suối, ban đêm Hùng dùng cây chuối dựng lán tá túc qua đêm. Tới khi bị bắt, Hùng đã sụt 5 kg.

Là người phát hiện Hùng và Hán trong rừng cọ, ông Hà Văn Liên (50 tuổi) cho hay nghi khi cùng tổ công tác tới bãi cỏ trên đồi cọ giáp thôn 2 và 3, ông thấy có nhiều dấu chân, cây cối bị giẫm nát. “Thấy công an, đôi nam nữ trong lùm cọ vùng chạy, chúng tôi cũng sợ nguy hiểm nên chạy nhanh xuống đồi”, ông Liên nói.

Lời khai của nghi can gây ra vụ thảm sát ở Yên Bái

Thảm án đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái xảy ra vào 17h ngày 12/8. Do tranh chấp đất làm nương và nguồn nước tưới tiêu, Đặng Văn Hùng (26 tuổi) bị nghi sát hại bốn người họ hàng là anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long) cùng con trai 2 tuổi Trần Văn Truyền và Phàn Thị Hà (15 tuổi, em vợ anh Long).

Thủ đoạn gây án của Hùng được nhận định là đặc biệt man rợ khi cầm dao làm rẫy gây thương tích vùng đầu và cổ các nạn nhân.

Đẩy cửa lán, người thân phát hiện bé trai 2 tuổi tử vong ở trên giường, phía dưới là xác người dì. Ảnh: Quý Đoàn

Trong những ngày truy tìm Hùng, khoảng 500 cảnh sát từ nhiều đơn vị đã được huy động. Trực tiếp lãnh đạo tỉnh Yên Bái túc trực ở hiện trường, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu cùng Cục trưởng Cảnh sát hình sự Hồ Sĩ Tiến cũng đã đến chỉ đạo điều tra.

Vài tiếng sau khi nghi can Hùng bị bắt, thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Yên Bái và Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an). Đánh giá chiến công này góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, ông yêu cầu sớm đưa vụ án ra xét xử.

Về việc Nguyễn Thị Hán được trả tự do vì không tham gia vào quá trình gây án, bỏ trốn cùng do bị ép buộc, luật sư Vũ Tiến Vinh phân tích, theo quy định của Bộ luật Hình sự, một trong những dấu hiệu để xác định có hành vi phạm tội hay không là nghi can phải có lỗi (cố ý hoặc vô ý) đối với hành vi mà họ thực hiện (hành động hoặc không hành động). Nếu một người thực hiện một hành vi nào đó theo sự ép buộc của người khác thì dù có gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sự ép buộc ở đây phải dẫn đến sự tê liệt ý chí hoàn toàn và không còn sự lựa chọn nào khác của người bị ép buộc. Nếu ý chí của họ chưa đến mức bị tê liệt hoàn toàn hoặc vẫn còn lựa chọn khác không gây nguy hiểm hoặc gây ít hơn mà họ vẫn thực hiện theo sự ép buộc thì họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh tương ứng. Việc Nguyễn Thị Hán khai bị ép buộc phải bỏ trốn là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm đối với hành vi giết người của nghi can Hùng.

VnExpress