Giây phút kinh hoàng khi xe khách lao xuống suối

'Nước tràn vào trong xe và tôi bị ngập đến bụng. Mọi người trong xe đều rất hoảng loạn, dùng bình cứu hỏa phá cửa kính', một nạn nhân kể.

Hiện có 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng cấp cứu trong bệnh viện sau vụ tai nạn xe khách kinh hoàng rạng sáng 15/10 tại cầu Minh An, thuộc xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chiếc xe khách đã đâm gẫy lan can cầu, trước khi rơi xuống suối và bị lật nghiêng. Phần lớn hành khách đều thoát ra ngoài an toàn, trong khi một người tử vong tại chỗ, một người mất tích. Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt chiếc xe khách lên bờ và phát hiện thêm một hành khách bị tử vong, nằm bên dưới xe.

Hai hành khách bị thương nặng nhất đang được cấp cứu tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức. Chị Mai Thanh Loan (21 tuổi, trú tại thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu) đang là sinh viên năm cuối, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 - Hà Nam, hành khách bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn.

Chiều 15/10, chiếc xe khách được trục vớt lên bờ.

Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đón xe từ Lai Châu về Hà Nội, xe chạy lúc 7h tối đến 3h sáng thì đến huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Lúc đó, tôi đang nằm trên ghế giường nằm ở tầng 2, bỗng nghe tiếng động mạnh liên tiếp vào lan can, rồi xe lao xuống suối. Tôi bám chặt vào ghế nhưng do ghế bị xô, tay tôi bị kẹp giữa hai ghế, tôi có cảm giác như mình bị mất một cánh tay phải.

Nước tràn vào trong xe và tôi bị ngập đến bụng. Mọi người trong xe đều rất hoảng loạn, lái xe hét ầm lên, sau đó mọi người dùng bình cứu hỏa phá cửa kính đưa tôi ra ngoài. Khi ra khỏi xe, tôi nhìn thấy bàn tay phải của mình đã bị nát nhưng tôi vẫn tỉnh táo, lúc đó tôi nghĩ mình chưa chết là may lắm rồi".

Mẹ chị Loan chia sẻ trong nước mắt: “Con gái tôi mới 19 tuổi, nó vẫn còn trẻ mà bị thế này, tôi buồn quá. Nó bản lĩnh nên không khóc, chứ tôi biết nó cũng buồn lắm. Tương lai nó sẽ là nhà báo, bây nó bị thế này tôi không biết cháu còn làm được gì!”.

Chị Loan nhập viện trong tình trạng tay phải dập nát.

Sau khi được đưa ra ngoài, chị Loan cùng một số người bị thương khác được đưa đến trạm xá xã Minh An sơ cứu, rồi đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Chấn. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chiều cùng ngày chị Loan được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Ngọc, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Loan lúc 10h30 tối ngày 15/10, trong tình trạng tay phải bị dập nát đến cổ tay và cụt chấn thương một phần bàn tay. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, mổ cắt lọc, sửa mỏm cụt cổ bàn tay để giữ tối đa phần còn lại. Hiện tại mỏm cụt đang có nguy cơ nhiễm trùng, có thể bị hoại tử và phải mổ tiếp”.

Nằm cấp cứu tại giường bên cạnh chị Loan là anh Đinh Văn Thao (25 tuổi, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội). Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Thao bị thương nặng ở bàn chân phải, cấp cứu trong tình trạng sưng nề cổ bàn chân, có nhiều dị vật, đất cát ở vết thương và bị tróc da múi chân. Tuy nhiên vết thương này không quá nguy hiểm, anh Thao có thể bình thường sau khi điều trị khỏi.

Anh Thao cũng may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng.

Anh Thao vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cho biết: “Tôi nằm ở giường đầu, tầng 2, bỗng nghe thấy tiếng động mạnh, sau đó xe quay cuồng và lao xuống vực. Đầu xe chỗ tôi nằm bị ngập nước. Bố tôi nằm bên cạnh tôi, nhưng khi xe nghiêng ông ở phía trên nên thoát ra ngoài kịp. Sau đó bố tôi phá cửa kính buồng lái và lôi tôi lên.

Suốt chặng đường đi tôi thấy lái xe đi rất nhanh, kể cả khi đi vào đường cua xe, nếu là trời mưa mà đi như thế thì quá nguy hiểm. Chỗ xe bị rơi xuống suối cũng là một khúc cua. Tôi thấy nguyên nhân chính là do tài xế lái xe quá ẩu”.

Cũng trong chiều 15/10, 3 bệnh nhân khác cũng được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng đều đã được xuất viện do vết thương nhẹ. Hai bệnh nhân bị nặng nhất là anh Thao và chị Loan đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo An Ninh Thủ Đô