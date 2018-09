Giấu ma túy đá vào nem chua

Mang theo bịch nem chua nói là để làm quà nhưng thực chất Thành giấu một lượng ma túy đá ở bên trong.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Lê Văn Thành (28 tuổi, trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng tang vật bịch nem chua và 4,7 gram ma túy đá cho Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp tục điều tra mở rộng.

Lê Văn Thành (ngồi) khi bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, rạng sáng 26/8, trên đường Nguyễn Du (phường Bến Thủy, TP Vinh), lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An qua kiểm tra xe taxi phát hiện hành khách Thành mang theo bịch nem chua. Lúc này, Thành cho rằng mình vô tội vì trên đường đi chơi mua nem chua về nhà làm quà. Tuy nhiên, qua kiểm tra, mở gói một số chiếc nem chua thì thấy bên trong được ngụy trang, cất giấu tổng cộng 4,7 gram ma túy đá.

Thành khai theo đơn “đặt hàng” trước, ra bến xe Vinh (TP Vinh) mua số ma túy trên của một phụ nữ. Để qua mặt cơ quan chức năng, Thành bỏ ma túy đá trong từng chiếc nem chua rồi gói lại. Thành bắt xe taxi đưa ma túy đá về Hà Tĩnh để tiêu thụ kiếm tiền lời thì bị phát hiện, bắt giữ.

Số nem chua mà Thành bỏ ma túy đá vào để nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ, Thành đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo Pháp Luật TP HCM