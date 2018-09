Giáo viên bắt nữ sinh lột trần vì không làm bài tập

Một giáo viên Ấn Độ có thể phải đối mặt 10 năm tù do đã phạt nữ sinh lớp 7 lột sạch quần áo trước mặt các bạn cùng lớp vì không làm bài tập về nhà.

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra hôm 18/2 tại một trường tư thục ở thị trấn Nathdwara, bang Rajasthan, và chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi anh trai nữ sinh lớp 7, cũng là học sinh tại trường này, kể với bố mẹ về những gì đã diễn ra.

Theo Indian Express, bé gái 14 tuổi đã bị chính cô giáo của mình bắt phải lột sạch quần áo trước mặt các bạn cùng lớp như một hình phạt cho tội không hoàn thành bài tập về nhà.

Ngay sau khi biết tin, bố mẹ nữ sinh trên đã khiếu nại với cảnh sát theo Điều khoản 354 trong Bộ luật hình sự Ấn Độ, liên quan tới "tấn công hoặc xúc phạm phụ nữ", cũng như các điều khoản trong bộ luật tư pháp đối với trẻ vị thành niên.

Mahipal Singh thuộc sở cảnh sát Nathdwara xác nhận cơ quan này đã mở một cuộc điều tra, mặc dù nữ giáo viên vẫn chưa bị bắt giữ. Nếu bị kết tội theo điều khoản 354, cô ta có thể sẽ phải ngồi tù 5 đến 10 năm và bị phạt tiền.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một giáo viên ở bang Uttar Pradesh bị đình chỉ công tác do bắt nhóm học sinh lớp 8 trong trường nữ sinh lột sạch đồ, diễu khắp sân trường trong vòng hai tiếng do chưa hoàn thành bài tập về nhà, theo Times of India. Cô này còn dọa sẽ tung đoạn video quay lại cảnh tượng trên lên mạng nếu tình trạng không làm bài về nhà vẫn tiếp diễn.