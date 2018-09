Giảng viên đại học dắt con lên tòa đòi cha

Hứa hẹn rằng sau khi người yêu sinh con ra sẽ chăm sóc nhưng khi đứa bé chào đời, Long rũ bỏ trách nhiệm khiến cô gái phải đưa đơn ra tòa.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Trị đầy nắng gió, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trịnh Thị Bích Thanh (sinh năm 1980) khăn gói vào Huế học đại học. Ra trường, Thanh công tác ở một trường đại học có tiếng tại TP Huế. Tại đây, Thanh đã đem lòng thương yêu Hoàng Đình Long (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) là đồng nghiệp cùng cơ quan. Sau một năm tìm hiểu, lại được các đồng nghiệp vun vén, đến năm 2010, hai người chính thức công khai tình cảm.

Trong khi gia đình Thanh vui vẻ chấp nhận Long thì ngược lại, bố mẹ Long chẳng mấy hào hứng, họ tỏ thái độ không ưa thích cô con dâu tương lai. Ba mẹ Long công khai phản đối mối quan hệ của con trai và Thanh. Họ yêu cầu Long phải tìm một cô gái gốc Huế hẳn hoi mới chấp nhận.

Những ngày tháng yêu đương hạnh phúc bắt đầu lùi dần khi cả hai đều cảm thấy mệt mỏi khi phải đấu tranh để được sống bên nhau. Rào cản của gia đình chàng trai khiến tình yêu đôi trai gái khó bề thành hiện thực.

Và rồi Thanh có thai ngoài ý muốn. Đưa giấy khám thai cho người yêu, tâm trí cô rối bời vì chẳng biết phải xử trí thế nào với cái thai. Trong thâm tâm mình, cô gái vẫn hy vọng biết đâu cái thai sẽ khiến gia đình bạn trai chấp nhận mình.

“Chúng em mang giấy khám thai về nhà để xin phép bố mẹ anh ấy cho tổ chức đám cưới nhưng bố mẹ anh ấy vẫn không chấp nhận. Họ nhẫn tâm tuyên bố rằng nếu em muốn nuôi đứa nhỏ thì hãy sinh ra, nếu không thích cứ đi phá bỏ. Gia đình người ta không cần đứa cháu”, cô gái trẻ nức nở tâm sự.

Đau đớn ê chề cùng nỗi thất vọng bủa vây, áp lực “không chồng mà có chửa” khiến nhiều lúc Thanh định tìm đến bệnh viện để giải quyết cái thai. Nhưng mỗi lần như vậy, lương tâm cô gái trẻ lại tranh đấu dữ dội. Cô tâm niệm đứa trẻ trong bụng mình chẳng mang tội tình gì. Bản năng làm mẹ của người phụ nữ trỗi dậy đã giúp cô mạnh mẽ đi đến quyết định giữ lại thai nhi.

Song song với niềm vui sắp làm mẹ là cảm giác e sợ khi ngày ngày phải đối mặt với những ánh mắt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Có cái nhìn cảm thông, nhưng cũng lắm lời dè bỉu, chê bai. Trong những ngày tháng đó, đều an ủi duy nhất đối với Thanh là Long vẫn sát cánh bên cô. Anh luôn hứa hẹn: “Sinh đứa nhỏ ra rồi đưa về nhà thuyết phục bố mẹ tiếp. Vì thương cháu, ông bà sẽ cho cưới”.

Tuy nhiên áp lực dư luận vượt quá sức chịu đựng của Thanh, cô phải nhờ chi bộ khoa nơi mình đang công tác xem xét giải quyết giúp. Trong cuộc họp chi bộ, vì danh dự bản thân, Long một mực phủ nhận mình là tác giả của cái thai cô gái đang mang.

Ở cơ quan thì vậy, nhưng hễ về nhà Long lại tìm cách xoa dịu Thanh bằng những lời dỗ dành ngon ngọt vì muốn người yêu giữ lại đứa trẻ. Cô gái dại khờ chấp nhận gánh chịu nỗi tủi nhục trước đám đông đổi lấy danh dự cho “chồng hờ”.

Thế rồi Long bất ngờ thay đổi thái độ, những tháng cận kề sinh nở, chàng trai thôi không thường xuyên lui tới dãy nhà tập thể nơi Thanh sống nữa. Giữa năm 2011, đứa bé chào đời. Ngày vượt cạn, nằm một mình ở bệnh viện, Thanh mới thấy hết nỗi chua chát của việc “không chồng mà chửa”.

Một tháng sau khi Thanh sinh con, chẳng rõ vì lý do nào, Long lại đột ngột lui tới thăm nom và cùng chăm sóc con. Đến nay, đứa bé đã hơn một tuổi nhưng cái đám cưới mà Long hứa hẹn vẫn quá xa vời. Nhưng vì muốn con có đủ tên bố lẫn mẹ trong giấy khai sinh nên Thanh bàn với Long cùng nhau đi làm giấy khai sinh cho con. Long lại lần nữa thoái thác: “Cứ khai họ mẹ cho con trước đã, sau này điều chỉnh sau”. Cũng từ đây, những lần đến thăm con của Long thưa dần và sau đó dứt hẳn khi Long công khai có người yêu mới.

Long quay lưng rũ bỏ hết trách nhiệm và một mực cho rằng đứa bé không phải là con mình. Thậm chí, trong cuộc họp của khoa, Long không thừa nhận là cha của con gái Thanh, nhưng đồng ý sẽ cấp dưỡng hàng tháng cho đứa bé. Khi tổ chức yêu cầu Long làm văn bản thì chàng trai này lại khước từ vì không muốn dây dưa chuyện của Thanh và đứa bé đến bản thân.

Không chấp nhận thái độ “vắt chanh bỏ vỏ” của tình nhân, cô gái quyết định đâm đơn ra Tòa để nhờ pháp luật xác định Long có phải là cha đứa trẻ hay không.

Ngày 3/10 vừa qua, TAND thành phố Huế mở phiên tòa dân sự, xét xử công khai việc xác định cha cho con gái Thanh. Có mặt ở phiên tòa, cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú ngồi thu mình giữa phòng xử. Hàng ghế bị đơn trống huơ trống hoác. Tòa thông báo Long đã có đơn xin vắng mặt.

Trong đơn gửi Toà, Long phản bác: “Không đồng ý để Tòa xác định ADN”. Long cũng khẳng định: “Đứa trẻ không phải là con tôi. Mối quan hệ giữa tôi với cô Thanh chỉ là bạn bè đơn thuần nhưng vì là đồng nghiệp nên thường quan tâm, lui tới giúp đỡ”. Ngoài ra, Long còn yêu cầu tòa án không gửi các công văn cũng như giấy tờ liên quan của vụ kiện đến nơi mình đang công tác.

Vị chủ tọa phiên tòa cho biết, Tòa đã hai lần triệu tập bị đơn đến trung tâm giám định pháp y để xác định ADN nhưng Long không đến. Tòa cũng đã gửi công văn đến trường đại học nơi bị đơn đang công tác đề nghị can thiệp, hỗ trợ nhưng bị đơn vẫn không hợp tác. Dù phủ nhận mình là cha đứa bé, từ chối giám định AND nhưng Long không nêu được lý do thuyết phục.

Tại phiên tòa, phía nguyên đơn yêu cầu Tòa cần xác định cha cho đứa trẻ đồng thời đề nghị nếu Long đích thực là cha đứa trẻ, thì phải chu cấp tiền cấp dưỡng cho đứa trẻ theo quy định pháp luật. Do bị đơn vắng mặt nên không có phần tranh luận, phiên tòa nhanh chóng đi đến kết thúc. Tòa kết luận bị đơn Hoàng Đình Long chính là cha đứa trẻ và quy định tiền cấp dưỡng cho đứa trẻ 1,5 triệu đồng một tháng cho đến khi đứa bé tròn 18 tuổi.

Phiên tòa kết thúc, người mẹ trẻ lặng lẽ ra về. “Tại con bé khờ khạo quá, mới bị thằng kia lừa như thế”, chị gái nguyên đơn tức giận lên tiếng. Nán lại ở hành lang Tòa án để chờ cơn mưa dứt hạt, Thanh kể đứa nhỏ trước giờ vẫn quen gọi Long là ba, mỗi lần Long đến nhà, con bé luôn quấn quýt theo chân Long. Trong những cuộc hội họp của khoa, Thanh thường mang theo con đến cùng. Đứa bé thấy mặt Long liền sấp ngửa chạy đến quấn quýt nhưng luôn bị Long né tránh, trừng mắt dọa nạt.

