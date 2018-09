Giáng sinh ý nghĩa của trẻ tự kỷ

Những đứa trẻ tự kỷ đã cùng chung vui trong chương trình Noel 'Chúng con có thể làm được - We can do it' tổ chức ở Hà Nội.

CLB Gia đình trẻ Tự kỷ Hà Nội phối hợp cùng một số trung tâm, trường nuôi dạy trẻ tự kỷ và đội tình nguyện viên Ước mơ Xanh đã xây dựng chương trình Gala "Chúng con có thể làm được - We can do it" nhân dịp Noel, tổ chức ngày 22/12 tại trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương, Hà Nội.

1 buổi tập luyện chào mừng Noel của trẻ tự kỷ Hà Nội

"Chúng con có thể làm được - We can do it" là chương trình tiếp theo do CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội tổ chức, để tạo một sân chơi bổ ích cho các trẻ mắc chứng tự kỷ, gia đình trẻ và cộng đồng có điều kiện hiểu và hỗ trợ nhau hiệu quả hơn. Chương trình gồm 2 hoạt động: Gala ca nhạc do các trẻ tự kỷ biểu diễn, cùng sự hỗ trợ của Đội tình nguyện viên Ước mơ Xanh và Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của các trẻ tự kỷ làm được của các trường, trung tâm, câu lạc bộ dạy trẻ tự kỷ. Đại sứ thiện chí của trẻ tự kỷ Hà Nội là ca sĩ Phạm Hà Linh.

Trẻ mắc chứng tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong hòa nhập với xã hội, nhưng trẻ tự kỷ có thể làm được rất nhiều việc trong cuộc sống khi được hiểu, chia sẻ, cảm thông và hỗ trợ. Trong thời gian qua, từng cha mẹ trong CLB và các thầy cô đã sát cánh để các con ngày càng tiến bộ, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Thanh Tùng