Giám đốc lái Fortuner chèn lật xe cảnh sát từng bị truy nã

7 năm trước, Tiến tham gia trộm cắp tài sản ở Đồng Nai và bị truy nã. Anh ta bỏ trốn về Ninh Bình, mở công ty vệ sĩ.

Ngày 15/6, công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hành chính, lấy lời khai tài xế Trần Sỹ Tiến (39 tuổi, trú xã Tam Điệp, Ninh Bình) để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh giao thông, lao xe Fortuner vào cảnh sát hai hôm trước.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Tiến đã thừa nhận hành vi của mình. Đo nồng độ cồn, cảnh sát xác định anh này không có dấu hiệu sử dụng rượu, bia hay chất kích thích, trên xe cũng không có hàng hóa, hay vật dụng đáng ngờ.

Xe tuần tra của cảnh sát lật nghiêng, hư hỏng nặng sau khi bị xe Fortuner chèn. Ảnh: Hùng Lê

Tiến khai sáng 13/6, đi đón người nhà từ Ninh Bình về quê ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để ăn đám giỗ và chạy xe tốc độ cao. Đến huyện Nghi Xuân, khi cảnh sát ra hiệu dừng xe, biết mình chạy quá tốc độ nên anh ta đã lao vào tổ công tác nhằm tránh nộp phạt.

Tài xế Tiến thời điểm bị công an Ninh Bình bắt vì trốn truy nã cách đây 2 tháng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Một cán bộ công an Hà Tĩnh cho biết 7 năm trước, Tiến cùng một số người tham gia trộm cắp tài sản ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), bị công an truy nã. Anh ta bỏ trốn về TP Tam Điệp (Ninh Bình) lập công ty vệ sĩ và đứng danh giám đốc.

Tháng 4/2017, Tiến bị công an Ninh Bình phát hiện và bắt giữ, bàn giao cho công an TP Biên Hòa, Đồng Nai. Song do phạm tội đã lâu, giá trị tài sản không lớn nên nhà chức trách cho Tiến tại ngoại chờ xử lý.

Khoảng 8h ngày 13/6, Tiến điều khiển chiếc Fortuner 7 chỗ biển Hải Phòng chở theo 3 người chạy trên quốc lộ 1A hướng Bắc - Nam. Đến đoạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe của Tiến bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) yêu cầu dừng kiểm tra vì chạy quá tốc độ.

Bất tuân lệnh cảnh sát, tài xế tăng ga đâm thẳng vào những người đang làm nhiệm vụ. Tránh được cú tông, 3 cảnh sát dùng xe công vụ truy đuổi suốt quãng đường 30 km.

Chiếc Fortuner lao xuống ruộng sau va chạm với xe tuần tra của cảnh sát. Ảnh: Hùng Lê

Đến quốc lộ 8A (xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ), xe của cảnh sát định vượt lên. Tiến bẻ lái xoay ngang khiến xe cảnh sát tông thẳng vào hông chiếc Fortuner.

Lý giải việc truy đuổi khoảng 30 km, đại úy Trần Đức Hoàng (Đội phía Bắc, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh), trực tiếp tham gia vụ việc cho biết: "Thấy lái xe phản ứng bất thường, tổ công tác nghi ngờ chở hàng cấm nên mới đeo bám".

Hùng Lê