Giải mã 10 hiện tượng ma quái

Nhiễm độc khí CO. Năm 1921, bác sĩ nhãn khoa William Wilmer xuất bản một bài báo kỳ lạ trong tạp chí nhãn khoa Mỹ. Bài báo kể câu chuyện về một gia đình và ngôi nhà ma ám của họ. Những người sống trong ngôi nhà bị ám ảnh bởi những âm thanh đóng sầm cửa, đồ đạc di chuyển lung tung và tiếng bước chân trong phòng trống, những cây họ trồng trong nhà chết dần. Sau này họ phát hiện ra lò sưởi bị hỏng, thay vì khói được đưa ra ngoài ống khói thì nó bay vào trong nhà. Vì vậy, gia đình họ bị nhiễm độc khí carbon monoxide (CO). CO là một chất khí không mùi, không màu và rất khó phát hiện. Nó rất nguy hiểm bởi vì các tế bào hồng cầu con người hấp thụ CO dễ dàng hơn oxy, việc thiếu oxy lâu dài sẽ dẫn tới các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, lú lẫn và cuối cùng là chết. Người nhiễm độc CO thường có những trải nghiệm ảo giác, giống như đang nhìn thấy bóng ma.