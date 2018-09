Giải cứu thành công con tin 3 tuổi ở Hà Nội

Khi đang chơi với bạn ở nhà văn hóa, Hằng bất ngờ bị người phụ nữ đưa lên xe rồi biến mất. Một ngày sau, cháu được Công an Hà Nội giải cứu.

Tối 14/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội cho biết, đã giải cứu thành công bé gái Nguyễn Thanh Hằng (sinh năm 2011, trú tại Đội 8 Tả Thanh Oanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), bị bắt cóc vào trưa ngày 13/12.

Trước đó, chị Phạm Thị Duyên (31 tuổi, mẹ cháu Nguyễn Thanh Hằng) cho biết, ngày 12/12, cháu Hằng sang nhà cô ruột ở xã Hữu Hòa chơi. Đến tối cùng ngày chị Duyên sang đón về thì Hằng xin ở lại chơi.

Bé Hằng trong trong vòng tay các chiến sĩ cảnh sát sau khi được giải cứu.

Khoảng 11h ngày 13/12, cô ruột cháu thông báo Hằng bị một người phụ nữ lạ mặt bế lên xe máy đưa đi mất. “Lúc đó, tôi hỏi cháu Đào Bá Uy (9 tuổi), người chơi cùng với Hằng thì Uy kể lại, khi đang Hằng đang chơi ở gần nhà văn hóa thôn Hữu Trung thì bất ngờ có một người phụ nữ bịt kín mặt lại gần bế Hằng lên xe máy. Khi đó, Uy đã kéo người phụ nữ lại bảo: 'Sao lại bế em cháu đi?'. Người phụ nữ lạ mặt đập vào tay Uy nói, đưa Hằng đi mua kem. Sau đó Uy chạy về nhà báo cho bố mẹ biết sự việc”, chị Duyên cho hay.

Theo chị Duyên, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị đã báo công an xã Hữu Hòa, đồng thời huy động người thân đi tìm kiếm.

Chị Phạm Thị Duyên 31 tuổi, mẹ cháu Hằng đứng thất thần trước cửa nhà, đôi mắt đỏ hoe.

Bà Chu Thị Lữ, 57 tuổi, bà nội cháu Hằng cho biết: “Gia đình tôi sống rất hòa thuận với hàng xóm, không gây mâu thuẫn với ai cả. Chúng tôi cũng không biết vì sao họ lại bế cháu Hằng đi”. Theo bà Lữ, thời điểm xảy sự việc, có 4 cháu nhỏ đang chơi ở nhà văn hóa xã Hữu Hòa, 2 cháu về trước. Còn lại Uy và Hằng ở lại chơi cùng nhau.

Bà Lữ cho biết, sáng 14/12, phía công an đã cung cấp cho gia đình bức ảnh nghi ngờ là người phụ nữ đã bế cháu Hằng đi. Theo mô tả từ bức ảnh, người phụ nữ đi xe máy màu xanh, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Khi bế cháu Hằng đi, người phụ nữ chạy theo hướng xã Cự Đà.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo PC45 Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan tập trung tìm kiếm cháu Hằng, đồng thời truy bắt hung thủ bắt cóc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h30 ngày 14/12, Công an Hà Nội đã phát hiện bé Hằng bị giữ tại Khu Tập thể ôtô số 3, căn nhà số 45, ngõ 100, tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Bé Hằng đã được cơ quan công an giải cứu thành công, an toàn.

Bức ảnh nghi ngờ người phụ nữ lạ mặt chở cháu Hằng đi

Cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm gây vụ bắt cóc bé Hằng là Vũ Thị Thúy Liễu. Hiện cơ quan công an đã thông báo tin giải cứu bé Hằng cho gia đình chị Duyên và sẽ thực hiện các thủ tục trao trả bé về với gia đình vào sáng 15/12. Nguyên nhân vụ bắt cóc vẫn đang được PC45 Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Tuấn (31 tuổi) và chị Phạm Thị Duyên (31 tuổi) sinh được hai người con, người con trai lớn tên Nguyễn Tiến Huy, đang học lớp 2, cháu thứ 2 là Nguyễn Thị Thanh Hằng (3 tuổi). Anh Tuấn đang làm đầu bếp cho một cửa hàng, còn chị Duyên đang làm công nhân cho một công ty sơn ở Hà Nội. Ở nhà, cháu Hằng rất ngoan ngoãn.

Theo Dân Việt